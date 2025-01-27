نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بمسابقة «تراثنا في كلمات»

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الاحتفاء بإنجازات أندية الهوية الوطنية في المدارس والكليات والجامعات وبالفائزين والفائزات في مسابقة الكتابة الإبداعية «تراثنا في كلمات»، التي تنظمها هذه الأندية في إطار أدائها دورها في تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية، وجعلها مجالاً مهماً للإبداع والابتكار والمبادرة، يمثل تجسيداً حياً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تمثلت في قول سموه: «نريد أن يرى العالم اعتزازنا بهويتنا الأصيلة، وأن تكون القيم الراسخة في مجتمعنا عنواناً مستمراً لنا».

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حفل تتويج الفائزين بالنسخة الأولى من مسابقة «تراثنا في كلمات»، الذي نظمه صندوق الوطن بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي، بحضور وزير دولة للتعليم المبكر رئيسة الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، سارة عوض عيسى مسلم، وعدد من رؤساء ومديري الجامعات الإماراتية والدولية، ومديري المدارس الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن.

وكرّم الشيخ نهيان بن مبارك الفائزين من طلاب الجامعات في فرعي الشعر والقصة القصيرة، ومن طلاب المدارس في مجال القصة القصيرة، إذ تم منح الدروع الذهبية والفضية والبرونزية للفائزين.

وفازت بالمركز الأول في المسابقة الأدبية من طلاب المدارس، جنى العكش، من مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة، وبالمركز الثاني شيخة الشامسي، من مجمع طحنون بن محمد التعليمي - مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبالمركز الثالث نوف البلوشي، من مجمع طحنون بن محمد التعليمي، في حين فازت من طلاب الجامعات بالمركز الأول في فرع القصة القصيرة مها عبدالرحمن، من جامعة زايد، وبالمركز الثاني شيخة النعيمي، من كليات التقنية في العين، وبالمركز الثالث جميلة الدرعي، من جامعة محمد بن زايد، وفاز بالمركز الأول في فرع الشعر آندي فاط جينغ، من جامعة محمد بن زايد، وبالمركز الثاني منى البشير أحمد، من جامعة محمد بن زايد، وبالمركز الثالث عائشة الريامي، من كليات التقنية بالعين.

وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجهود المدارس والكليات والجامعات التي تعمل مع صندوق الوطن، وتسهم بجدية في إنجاح أندية الهوية الوطنية فيها، معرباً عن اعتزازه بما يظهره طلبة وطالبات هذه المدارس والجامعات من كفاءة ومبادرة.