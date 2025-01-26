كمية الماء التي تحتاجها أجسامنا في الشتاء

تنصح الدكتورة ماريا كالوشينا أخصائية الغدد الصماء بشرب حوالي 0.7-1.2 لتر ماء في اليوم في موسم البرد، وعدم محاولة شرب لترين يوميا دون الحاجة الطبيعية.

وتشير الطبيبة، إلى أن زيادة شرب الماء دون حاجة الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والصداع.

وتقول: "يحتاج الإنسان في موسم البرد في المتوسط، إلى شرب 0.7-1.2 لتر في اليوم، وفي الصيف 1.2- 1.7 لتر، ويمكن لخبير التغذية تحديد الجرعة بدقة أعلى".

وتوصي الطبيبة بتناول الماء حسب الحاجة وليس "صب الكمية المنشودة ومقدارها 2 لتر". ويجب أن يفهم كل شخص أن كمية الماء التي يجب تناولها في اليوم تحسب بصورة فردية، وتعتمد على نمط حياته ونشاطه وعمله وعوامل أخرى.

وتقول: "علاوة على ذلك، عند شرب الماء بطريقة غير صحيحة، يزداد العبء على الكلى ويزداد حجم الدم المتداول، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة والصداع".