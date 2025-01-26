جندي هندي يقتل زوجته ويطبخها.. "صور"

نشرت وسائل إعلام هندية تفاصيل جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة في عقدها الثالث.

وهزت الجريمة البشعة حيدر آباد، حيث أقدم الجندي السابق غرامورثي "45 عاماً" على قتل زوجته بوتافينكاتا مادهافي "35 عاماً"، بعد زواج دام 13 عاما إثر تصاعد الخلافات بينهما على مدار سنوات، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوج بعد إزهاق روح زوجته قام بتقـطيع جسدها وطبخه في قدر ضغط على دفعات مدة 3 أيام ورمى بقاياها في بحيرة محلية لإخفاء الجريمة.

وأفادت بأنه تم الإبلاغ عن اختفاء الضحية بوتافينكاتا مادهافي في 18 يناير عندما تقدمت والدتها سوبما بشكوى إلى الشرطة.

ونقلت وكالة أنباء ANI عن مفتش شرطة ميربيت ناغاراغو قوله إن مادهافي غادرت منزلها بعد مشادة مع غورومورثي في ​​16 يناير 2025.

وأكد وسائل الإعلام أن الشرطة ألقت القبض على المتهم الذي اعترف بقتل زوجته.

وصرح الزوج خلال التحقيق أن أطفالهما كانوا مع خالتهم حين وقوع الجريمة.

هذا، ولم تتمكن الشرطة بعد من العثور على رفات الضحية في البحيرة التي ادعى غورومورثي أنه ألقى فيها أجزاء الجثة، مشيرة إلى أنها تعمل على جمع الأدلة التقنية والعلمية لتوثيق القضية.