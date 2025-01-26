مشهد عائلي.. نحن هنا في دبي

مشهد عائلي بامتياز.. الأب والابن في وضع الاستعداد، وربما تحاول الأم جاهدة أن تكون على قدر التحدي، مفترشة الأرض، مصوّبة عدستها بدقة، من أجل أن تسع الصورة هذا المعلم الشاهق في الخلفية، فلا يغيب أي جزء من القمة عن اللقطة الفريدة التي ستكون بصحبة أطول بناء في العالم.. برج خليفة، أشهر محطة تستقطب الضيوف من حول العالم، والذي يقع في قلب مدينتنا، مجتذباً الملايين الذين يحلمون بمثل هذه الوقفة، لكي يزينوا بها حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ألبومات ذكرياتهم التي سيرسلونها إلى أحبّة وأصدقاء في جهات الأرض المختلفة، لكي يقولوا لهم: نحن هنا.. هنا في دبي الجميلة.