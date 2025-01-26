معرض «لوفر كوتور».. حوار بين الفن والموضة

يستضيف متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، من 24 الجاري إلى 21 يوليو المقبل، أول معرض موضة من تنظيمه بعنوان «لوفر كوتور».

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتولى فيها المتحف العالمي الشهير، بنفسه، تنظيم معرض أزياء بهذا الحجم والإبداع والفكرة.

ويُقدّم معرض «لوفر كوتور» تجربة استثنائية تمزج بين الفن التشكيلي والموضة، إذ يمكن للزوار استكشاف حوار غير متوقع بين مجموعة المتحف الموسوعية من التحف الفنية المعروضة في قسم «الأشياء الفنية»، وبين أكثر من 60 قطعة مختارة بعناية من أزياء «الهوت كوتور».

ويسعى المعرض إلى تقديم تجربة تُعيد تعريف مفهوم الجمال من خلال المزج بين عوالم متعددة، تجمع بين الفن والتاريخ والموضة.