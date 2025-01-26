النوم الكافي.. دواء طبيعي لكبح الذكريات المؤلمة

يرى باحثون أن قدرة المرء على كبح الذكريات المؤلمة تتوقف على قدر النوم الذي يحصل عليه، بمعنى أنه إذا كنت مستريحاً وتحصل على قدر كافٍ من النوم، سيكون بمقدور عقلك حجب الذكريات السلبية، أما إذا كنت تعاني الأرق، فإن الذكريات التعيسة والأفكار المؤلمة ستظل تلاحقك، وتستمر في إزعاجك لفترة طويلة من الوقت.

ومن أجل فهم الآلية التي تفسر هذه الفكرة، قام فريق بحثي من جامعة يورك في إنجلترا بدراسة جديدة لتحديد كيف يعجز المخ - في حالة الحرمان من النوم - عن كبح جماح الأفكار السلبية.

ويقول أستاذ علم النفس في جامعة يورك، الباحث سكوت كايرني، إن «هذه الدراسة قد توفر قطعة مهمة من الأحجية لفهم السبب وراء تزايد احتمالات الإصابة بالأمراض العقلية لدى مَن يعانون قلة النوم بشكل مزمن».