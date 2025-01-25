«أمير الشعراء» يختتم المرحلة الثانية من موسمه الـ 11

اختتم برنامج أمير الشعراء الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الثانية من موسمه الـ11، بمنافسات الحلقة الثامنة المباشرة، وتنافس فيها الشعراء أسماء الحمادي من دولة الإِمارات، وسرى علوش من جمهورية مصر العربية، وعبدالسلام سعيد أبوحجر من ليبيا، وعثمان الهيشو قرابشي من المملكة المغربية، وعماد أبوأحمد من ألمانيا.

وكانت نتيجة تصويت الجمهور خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تأهل الشاعر عبدالواحد عمران من اليمن بعد حصوله على 95 درجة من 100.