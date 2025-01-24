حذاء جلد مقاسه 80!!

حذاء كبير الحجم من الجلد باللونين الأسود والبني، وضعته إحدى شركات المنتجات الجلدية في مدخل جناحها داخل معرض القاهرة الدولي للجلود بمركز المؤتمرات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

ولفت الحذاء أنظار ضيوف المعرض نظرًا لضخامة حجمه المُبالغ فيها، ليتسائل الحضور جميعهم "هي الجزمة دي حقيقية؟ هو في حد مقاس رجله كل ده؟"، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضح مدير فرع الشركة المصنعة للحذاء، أنهم يصنعون هذا الحذاء منذ أكثر من عام، ويرسلوه بشكل مجاني إلى المحلات التي تبيع منتجاتهم من أجل عرضه، لغرضين، أولهما جذب انتباه وأعين الزبائن وثانيًا حتى يطمئن الزبون أن مقاسه موجود، مضيفًا: "فعلا الجزمة دي بتلفت النظر لينا والكل بيسأل عنها، ولو في حد مقاسه رجله كدا هنديهاله".