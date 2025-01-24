"الله يتمم على خير".. الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها إيمان بصورة

أعلنت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عن حمل الأميرة إيمان من خلال منشور عبر حسابها في أنستغرام.

ونشرت الملكة رانيا صورة للأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، كتبت عليها: "الاثنين غاليين على قلبي بس الي جاي أغلى.. الله يتمم على خير".

وظهرت الأميرة إيمان في الصورة أثناء وقوفها أمام زوجها على شاطئ البحر عند غروب الشمس.