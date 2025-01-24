دبي تحتفل برأس السنة القمرية الجديدة بفعاليات نابضة بالحياة

يستعد جمهور دبي لاستقبال احتفالات نابضة بالحياة في جميع أنحاء المدينة، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، التي تبدأ من اليوم 24 يناير وتستمر حتى الثاني من فبراير2025. وتتحوّل دبي التي تحتضن نحو 200 جنسية مختلفة، إلى وجهة مثالية للسكان والزوار الراغبين في تجربة أحد أهم المهرجانات التي تدور حول الثقافة الصينية، حيث تجمع احتفالات رأس السنة القمرية بين الفعاليات الترفيهية والثقافية، وعروض التجزئة الحصرية في مراكز ووجهات التسوق الرائدة، وتجارب المأكولات المصممة خصيصاً من قبل أفضل مطاعم المدينة.

وتنطلق احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بمجموعة من التجارب الحصرية والفعاليات المشوقة، والعروض الترويجية، وغيرها الكثير، وتستعد مراكز التسوّق في دبي لاستضافة فعاليات مناسبة للعائلات والأصدقاء، وعروض ترويجية حصرية، وسحوبات ممتعة، كما تتوافر السحوبات وعروض التجزئة المذهلة في مختلف أنحاء المدينة وفرصة الفوز بجوائز ضخمة، وسيستمتع المتسوقون بمجموعة من العروض الحصرية من العلامات التجارية الرائدة في مختلف أنحاء المدينة، وتشارك المعالم السياحية الشهيرة في الاحتفالات، حيث تدعو القرية العالمية العائلات والأصدقاء إلى الاستمتاع بالتسوق، وتناول الطعام، وعروض الألعاب النارية المذهلة، ويرحب «موشنجيت دبي» بالزوّار للدخول إلى عالم كونغ فو باندا والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الحصرية ذات الطابع الخاص لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك معالم الجذب الممتعة، والألعاب المميزة، والعروض الثقافية، وفرص لقاء وتحية الشخصيات المحبوبة، والمأكولات الصينية الأصيلة.

ويفتح عالم آية أبوابه أمام العائلات والأصدقاء مع تخفيضات خاصة بنسبة 25%، يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بقوائم طعام محددة، وأطباق صحية، ووصفات أصيلة في مجموعة من المطاعم الرائدة على مستوى دبي، أما عشاق الموسيقى فهم على موعد مع حفل «ليالي الفردوس – الاحتفال بالعام القمري الجديد» في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي يوم 26 يناير، والذي يجمع بين الروائع الكلاسيكية الشهيرة والألحان الاحتفالية مع أوركسترا الفردوس.