حكايات نجاح إماراتية وعربية مُلهمة يكشفها «شيفرة» تلفزيون دبي

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام برنامج «بودكاست شيفرة»، الذي تقدمه الإعلامية هبة زعرور عبر تلفزيون دبي، وتستضيف عبر حلقاته مجموعة من الشخصيات الإماراتية والعربية التي تمتاز بتفرد تجاربها وخبراتها الملهمة، ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار المبادرات المبتكرة التي تسعى من خلالها مؤسسة دبي للإعلام إلى مواكبة تطوّرات القطاع الإعلامي، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الإعلامية الشابة.

ويتميز «بودكاست شيفرة» الذي تولى مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام إنتاجه، بقدرته على تقديم حوارات عميقة وعفوية تسهم في تفكيك «الشيفرة» التي أسهمت في تمكين الضيوف من تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية، ما يجعله واحداً من أهم البرامج الحوارية التي تعرضها القناة ضمن دورتها البرامجية الجديدة، كما تستعرض النقاشات التي تمتد على مدار 35 دقيقة المخاوف والتحديات التي واجهت الضيف وقدرته على التعامل معها وتجاوزها وتحويلها إلى فرص.

وأكد مدير تلفزيون دبي، أحمد عبدالله، أن إطلاق برنامج «شيفرة» يأتي في سياق عملية تطوير المحتوى الإعلامي الذي تشهده «دبي للإعلام» عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية، وقال: «يمثل البرنامج إضافة نوعية إلى الدورة البرامجية الخاصة بتلفزيون دبي، حيث يعكس حالة التطوّر التي تعيشها المؤسسة ويبرز جهودها الهادفة إلى تقديم المحتوى المميز الذي يمثل أحد محاور استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الوعي في المجتمعات العربية، والإضاءة على ما تتميز به من كفاءات ناجحة وطاقات إيجابية».

وأشارت مديرة مركز الأخبار في «دبي للإعلام»، ريم المري، إلى أهمية البرنامج الجديد الذي سيعرض بدءاً من 26 يناير الجاري، قائلة: «يمتاز (شيفرة) بفكرته وعفويته ونقاشاته العميقة التي تمنح الجمهور فرصة للتعلم واكتشاف طرق جديدة لتحقيق النجاح في الحياة، كما يتفرد البرنامج بنوعية الموضوعات التي يطرحها خلال حلقاته التي تستضيف مجموعة من الشخصيات التي تمثل أطيافاً مختلفة من المجتمعات العربية، وتم اختيارها بناءً على خبراتها وتجاربها المتميزة ونوعية المجالات التي تعمل فيها».

يعرض برنامج «شيفرة» كل يوم أحد الساعة 10:30 مساء.

أحمد عبدالله:

. «البرنامج» يعكس حالة التطوّر التي تعيشها «دبي للإعلام»، ويبرز جهودها الهادفة إلى تقديم المحتوى المميز.

ريم المري:

. يمتاز البرنامج بفكرته وعفويته ونقاشاته العميقة، التي تمنح الجمهور فرصة للتعلم واكتشاف طرق جديدة لتحقيق النجاح.