الجوافة...5 فوائد لـ"الفاكهة الخارقة"

تعد الجوافة واحدة من أكثر الفواكه الموسمية التي ينتظرها الناس بفارغ الصبر، بسبب محتواها العالي على العناصر الغذائية، والتي تشمل الألياف ومضادات الأكسدة والليكوبين وحمض الفوليك.

ويقول خبراء في مجال التغذية والصحة إن الجوافة مفيدة لجهاز المناعة، لأنها تحتوي على أربعة أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال، كما أنها تساعد في امتصاص العديد من العناصر الغذائية المفيدة الأخرى وتعززها المنجنيز.

أما محتوى البوتاسيوم في الجوافة فيساوي محتوى الموز، كما أنها تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة لأنها تتكون من 80% من الماء.

وفي تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" قدم خبراء التغذية 5 أسباب لتناول الجوافة طوال أشهر الشتاء:

تمنع المرض

تحتوي الجوافة على فيتامين سي بكمية تعادل ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في البرتقال.

وتحتوي الجوافة وأوراقها على فيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة ويزيد من قدرته على مقاومة العدوى، التي تسببها البكتيريا والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى خصوصا في فصل الشتاء.

تحسن ملمس البشرة وتقوي الشعر

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق الجوافة على تقليل الجذور الحرة، كما تعمل خصائصها المضادة للالتهابات على تقليل الالتهاب واحمرار الجلد. كما تحتوي على فيتامينات ب و ج، التي تدعم وتشجع نمو الشعر.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يقلل تناول الجوافة من خطر الإصابة بالسرطان، إذ تشير العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلصات أوراق الجوافة يمكن استخدامها لعلاج السرطان؛ لأنها تحتوي على مركبات تعمل كمنظمات انتقائية لمستقبلات هرمون الاستروجين (SERMs). وتُستخدم هذه الأدوية بشكل متكرر لعلاج السرطان لأنها تتمتع بالقدرة على منع الخلايا السرطانية من التكاثر.

كما تتمتع أوراق الجوافة بتأثيرات مضادة للسرطان بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة، ومن المعروف أنها تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي وتلف الجذور الحرة، وهما من الأسباب الرئيسة للسرطان.

تساعد على إنقاص الوزن

إذا كنت تحاول التحكم في وزنك، فإن الجوافة حليف رائع. فمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية (54 سعرة حرارية) يسمح لك بالاستمتاع بها دون القلق بشأن الإفراط في تناول الطعام. ومع ذلك، فإن ألياف البكتين الموجودة في الجوافة هي أفضل مكون لأنها تجعلك تشعر بالشبع بعد تناول الطعام، ما يساعدك على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

كما يوفر محتوى الجوافة المنخفض من الكربوهيدرات والمؤشر الجلوكوزي إطلاقًا ثابتًا وبطيئًا للطاقة بالإضافة إلى خصائصها المرضية. وهذا يحافظ على مستويات حيويتك ثابتة طوال اليوم ويساعدك على منع انهيار الطاقة.

تعزيز صحة القلب

يقدم مستخلص أوراق الجوافة تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لدراسة جديدة أجرتها مجلة Science Direct على الحيوانات، فإن تأثيرات الجوافة على ضغط الدم ناجم عن تفاعل مكوناتها مع الجهاز العصبي الودي.

وقد يكون للب الجوافة تأثير مفيد على مستويات الدهون في الدم، وفقًا للدراسة ذاتها، فبعد ستة أسابيع من مكملات الجوافة، لاحظ الباحثون انخفاضًا كبيرًا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.