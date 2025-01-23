متحف المستقبل يطلق «دروس الماضي للمستقبل»

أعلن متحف المستقبل إطلاق سلسلة محاضرات فكرية في التاريخ والمستقبل بعنوان «دروس الماضي للمستقبل»، ستعقد على مدار عام 2025، ويقدمها المؤرخ والباحث العالمي، الدكتور روي كاساغراندا، الذي يمتلك خبرات واسعة في تاريخ الشعوب، وقدرة على استعراض حكايات وتجارب الماضي بطريقة مُلهمة وسلسة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام متحف المستقبل بتعزيز دوره كمنصة للابتكار الفكري والتعلم المستدام واستشراف المستقبل، حيث يهدف المتحف من خلال البرنامج الجديد، الذي يضم 10 محاضرات تفاعلية حصرية، إلى استكشاف محطات رئيسة في تاريخ الشعوب بطريقة تفاعلية.