حول أموال من هاتفها وطلب قرض.. سائق تاكسي يستغل راكبة ثملة

ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في طشقند أن سائق سيارة أجرة استعمل هاتف زبونة ركبت معه بالسيارة لطلب قرض وتحويل الأموال من حسابتها المصرفية.

وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة "أوقفت امرأة مخمورة سيارة أجرة عابرة على إحدى الطرقات في طشقند، وكان في السيارة رجلان، ولم تتمكن من إعطاء السائق العنوان الدقيق لوجهتها، وبدلا من ذلك أعطته هاتفها الذي يظهر عليه العنوان عبر نظام تحديد المواقع، قبل أن تنام على مقعد السيارة"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأضاف البيان:"استغل سائق السيارة والرجل الذي كان برفقته نوم المرأة ودخلوا إلى التطبيق المصرفي بهاتفها للحصول على قرض بقيمة 12 مليون سوم (نحو ألف دولار)، ومن ثم قاما بتحويل المبلغ إلى بطاقاتهم المصرفية، وعندما استيقظت المرأة اكتشفت العملية واتصلت بالشرطة.

وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة ألقت القبض على الرجلين، وتم فتح قضية جنائية بحقهما ليتم تحويلهما إلى القضاء.