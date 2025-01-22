«إكسبوجر» 2025.. 420 فناناً عالمياً يحتفلون بالسرد البصري

يعود المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2025، في نسخته التاسعة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، في مقره الجديد بمنطقة الجادة في الشارقة، مشكّلاً احتفالاً عالمياً بالسرد البصري، بمشاركة أكثر من 420 مصوراً ومخرجاً ومبدعاً، يقدمون أكثر من 3100 عمل فني.

وعلى مدار أسبوع، يحتضن «إكسبوجر» 2025 أكثر من 349 فعالية، تتوزع على 98 معرضاً فريداً وجماعياً، بمختلف التقنيات والرؤى المبتكرة، وأكثر من 72 ورشة عمل يقدمها خبراء في عالم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، إضافة إلى 50 خطاباً ملهماً، وأكثر من 53 جلسة تقييم للسير الفنية، و18 جلسة نقاش جماعية، إلى جانب عرض 58 فيلماً تعكس التنوع العالمي والتميز الفني في عالم السرد البصري.

وتغطي المعارض الفردية والجماعية مجموعة متنوعة من أنواع التصوير، منها التصوير الصحافي والوثائقي، وتصوير الطبيعة والحياة البريّة، وتصوير الرحلات والمغامرات.

ويستضيف «إكسبوجر» المصور العالمي دون ماكولين، ومصور الحروب جيمس ناكتوي، وسيقدم في المهرجان مجموعة من أعماله في معرض بعنوان «جغرافيا الحرب»، إضافة إلى المصور غريغ غورمان، أحد أبرز الأسماء في تصوير المشاهير والبورتريه، والمصور سيباستيان كوبلاند الشهير بتوثيقه المؤثر للقطبين الشمالي والجنوبي.

وسيتم عرض أعمال مارتن سترانكا الخيالية، وصور جورج شتاينميتز التي توثق الصحارى والنظم البيئية، إضافة إلى ساندرو ميلر.

وإضافة إلى المجموعة المتميزة من الفنانين البصريين، يجمع «إكسبوجر» 2025 نخبة من المخرجين وصناع الأفلام الذين تركت أعمالهم بصمة واضحة على عوالم السينما والقصص البصرية والقضايا العالمية، مثل المخرجة كارين بالارد، وسينثيا بول، وستيفاني بيكر، وهوراسيو فيلالوبوس.