200 مُنتَج من تمور الإمارات في «الوثبة»

تعرض محال مهرجان الوثبة للتمور أكثر من 200 منتج مميز من الصناعات المرتبطة بالتمور الإماراتية، المصنوعة محلياً وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، حيث يبهر تنوع المنتجات زوار المهرجان في دورته الثانية المستمرة حتى 28 فبراير المقبل في منطقة الوثبة بأبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

وتقدم محال التمور فرصة فريدة للزوار لاكتشاف صناعات التمور الإماراتية وشراء احتياجاتهم من منتجات التمور الفاخرة المتنوعة والوفيرة التي يقدمها 40 محلاً، تشمل المنتجات ضميد التمر لأصناف التمور المختلفة، إضافة إلى صناديق التمور الفاخرة وصواني الضيافة المصنوعة بطرق تقليدية وحديثة،.