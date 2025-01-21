8 عادات شائعة تمنعك من إنقاص وزنك

عادة ما يواجه الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية معينة، مشكلة في فقدان الوزن بسهولة، وذلك على الرغم من التوقف عن تناول النشويات والسكريات والدهون، والحرص على المشي أو الركض مسافات طويلة خلال اليوم، ما يثير داخل النفس تساؤلا، وهو لماذا لا أستطيع التخلص من هذا الوزن الزائد العنيد؟

من جهته، يقول البروفيسور فرانكلين جوزيف، الطبيب المتخصص في إنقاص الوزن، إنّ العديد من العادات التي يطلق عليها صحية في الأنظمة الغذائية، قد تؤدي في الواقع إلى تخريب جهودك في إنقاص الوزن، موضحا: "غالبًا ما ينجذب الناس إلى العادات الصحية العصرية لأنها تَعِد بنتائج سريعة وتتماشى مع الرغبة في الإشباع الفوري في عالمنا سريع الخطى، لكن للأسف هذه الاتجاهات غالبا ما تفتقر إلى الدعم العلمي، وتفشل في مراعاة الفروق الدقيقة في صحة الفرد".

وبحسب ما ذكره الدكتور جوزيف لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ الأنظمة الغذائية التي تتطلب استبعاد مجموعات غذائية بأكملها، أو الحد بشكل كبير من السعرات الحرارية، غالبا ما تجعل الناس يشعرون بالحرمان، وهو ما يؤدي بعد ذلك إلى الإرهاق واستعادة الوزن في النهاية، مُشيرا إلى أنّ فقدان الوزن المستدام يأتي من العادات التي تتناسب مع حياتك، وليس تلك التي تسيطر عليها، وقد حدد الطبيب 8 عادات شائعة من شأنها أن تؤدي إلى فشل مجهودك في إنقاص الوزن:

تخطي الوجبات

إذا كنت تتخطى وجبة الإفطار بانتظام، فقد تتبع دون قصد نوعا من الأكل المقيد بالوقت؛ إذ تشير الأبحاث إلى أنّ الصيام المتقطع قد يساعد في إنقاص الوزن وإدارة حالات مثل الكوليسترول، لكنه بالتأكيد لا يناسب الجميع، بل قد يعيق تقدم خسارة الوزن بالنسبة للبعض.

ويؤكد البروفيسور جوزيف، أن تخطي وجبات الطعام غالبا ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، ويعطل عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمكن إصلاح ذلك من خلال التركيز على الوجبات المتوازنة والمحددة الكمية.

مشروبات الحمية

قد تبدو المشروبات الغازية الخالية من السكر خيارا ذكيا، لكن المُحليات الصناعية قد تسبب ارتباكا لجسمك؛ إذ يقول الخبراء إنّ السكرالوز الموجود في مشروبات الدايت الغازية، يمكن أن يزيد الرغبة الشديدة في تناول الطعام وفتح الشهية، خاصة عند النساء وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويوضح الطبيب المتخصص في إنقاص الوزن، أن هذه المُحليات تخدع دماغك لتتوقع وجود السكر، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقا، فضلًا عن أن المشروبات الغازية ترتبط بشكل كبير بسوء صحة الأمعاء وأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويكون البديل في شرب الماء أو شاي الأعشاب.

الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة

قد يجري تصنيف أشرطة الجرانولا ومخاليط المكسرات ورقائق الخضروات، على أنها صحية، لكن الكثير منها يكون مُحمّلا بالسكر والسعرات الحرارية والملح، ما يجعلها في الأساس أطعمة غير صحية، واستهلاكها دون وعي يضيف مئات السعرات الحرارية الإضافية إلى يومك، لذا يكون البديل هو الالتزام بالأطعمة الكاملة، مثل الفواكه الطازجة، والخضروات، أو حفنة من المكسرات غير المملحة.

الاعتماد على تمارين زيادة معدل ضربات القلب فقط

تعتبر تمارين زيادة معدل ضربات القلب، مثل الجري أو ركوب الدراجات مفيدة لصحة القلب، لكن الإفراط في ممارستها قد يؤدي إلى إعاقة فقدان الوزن، إذ يحذر البروفيسور فرانكلين جوزيف، الطبيب المتخصص في إنقاص الوزن، من الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية التي قد تؤدي إلى زيادة مستويات الكورتيزول، ما يؤدي إلى تخزين الدهون، خاصة حول منطقة الخصر، لافتا إلى ضرورة دمج تدريب القوة مع تمارين القلب، ما يساعد في بناء العضلات، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويحرق المزيد من السعرات الحرارية.

الاعتماد على أجهزة تتبع اللياقة البدنية

وحذر جوزيف من تتبع أجهزة اللياقة البدنية حيث أنها على حد قوله تعد محفزات رائعة، لكنها قد تكون مضللة، لافتا إلى أنه غالبا ما يبالغ الأشخاص في تقدير السعرات الحرارية التي أحرقوها ويكافئون أنفسهم بتناول المزيد من الطعام، ومن المهم التركيز على التغذية المتوازنة بدلا من مجرد متابعة الأرقام على الشاشة.

التوقف عن تناول الجلوتين دون سبب طبي

ربما رأيت شخصا يفقد وزنه بعد اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين، وقد يحدث ذلك في أغلب الأحيان لأنهم يتجنبون الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الخبز والمكرونة، إذ يمكن أن يؤدي استبدالها بالخضروات والحبوب الصحية إلى تعزيز العناصر الغذائية والطاقة، لكن تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين قد يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن، خاصة أنّ هذه الأطعمة قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية للتعويض عن النكهة.

لذا ينصح جوزيف بأنّه ما لم تكن تعاني من عدم تحمل الجلوتين أو مرض الاضطرابات الهضمية، فلا توجد فائدة مثبتة من قطع تناول الجلوتين في نظامك الغذائي.

تناول المنتجات قليلة الدسم

المنتجات الخالية من الدهون غالبا ما تستبدل الدهون بالسكر والمواد المضافة الأخرى، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنّ الخيارات قليلة الدسم تكون في كثير من الأحيان أقل كثافة من حيث العناصر الغذائية من بدائلها كاملة الدسم، لذا اختر الأطعمة الكاملة والمصنعة بأقل قدر ممكن، وتناول الدهون الصحية مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون.

التركيز فقط على عدد السعرات الحرارية

حساب السعرات الحرارية أمر شائع في الأنظمة الغذائية، على الرغم من فشله على المدى البعيد، فأحيانا ما قد يفقد بعض الأشخاص الوزن في البداية عند اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية، إلا أنّ حساب السعرات الحرارية ليس الدليل الأمثل على خسارة الوزن.

يقول الدكتور جوزيف: علبة البسكويت التي تحتوي على 100 سعر حراري لا تحتوي على نفس القيمة الغذائية لـ100 سعر حراري من اللوز، وعندما تدرك أنّ الأفوكادو يمكن أن يحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية الموجودة في البرجر، فمن الواضح أن مجرد حساب السعرات الحرارية لا يكفي للبقاء بصحة جيدة، لذا اعط الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تُشعرك بالشبع وتوفر لك الطاقة".