مدينة روسية تسجل أعلى درجة حرارة منذ 5 عقود

سجلت مدينة فلاديفوستوك الروسية، أول من أمس، أعلى درجة حرارة منذ أكثر من خمسة عقود، إذ ارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 2.8 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق الذي سُجل في عام 1969.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية المحلية «بريمغيدروميت»، في بيان أورده موقع «روسيا اليوم»، إن الرقم القياسي الجديد تجاوز الرقم السابق، البالغ درجتين مئويتين، والذي ظل صامداً لأكثر من 50 عاماً.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن مثل هذه الارتفاعات في درجات الحرارة خلال شهر يناير، تعد نادرة في فلاديفوستوك التي تشتهر بمناخها البارد خلال الشتاء، وعادةً ما تشهد المدينة درجات حرارة دنيا تراوح بين -10 و-16 درجة مئوية في هذا الوقت من العام.

وكانت 2006 و2008 و2021 من أبرز السنوات التي شهدت انخفاضاً قياسياً في درجات الحرارة، إذ وصلت إلى -20 و-23 درجة مئوية.