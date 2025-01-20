بعد وفاة أحبائه في حوادث سير نذر حياته لتنظيم المرور

تأثر ملايين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين برجل يبلغ من العمر 74 عامًا أمضى السنوات الـ 36 الماضية في توجيه حركة المرور في مدينته بعد أن أودت حوادث السيارات بحياة زوجته وأخته وأربعة أطفال.

وأدت جهوده في السنوات التي تلت وفاتهم إلى أن أطلق عليه السكان المحليون لقب المواطن الصالح في كونمينغ. ونشأ العديد من الأشخاص وهم يشاهدونه وهو يوجه حركة المرور طواعية في الشارع خارج مستشفى يانان بالمدينة، فعرفه رجال شرطة المرور وسمحوا له بالمساعدة.

وانتشرت قصة تشانغ على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصلت على 4 ملايين مشاهدة بعد مشاركتها، وذلك بعدما أودى حادث سيارة بحياة أخته في عام 1990. وبعد ست سنوات، تسبب حادث سيارة آخر في مقتل زوجته وأولاده الأربعة.

وقال تشانغ إنه لم يستطع البقاء في منزله المتهالك، والذي ظل على حاله لمدة ثلاثة عقود، لأنه لم يستطع تجاوز خسارته. وقرر أن يصبح ضابط شرطة مرور متطوعًا. فكان يستقل حافلة كل يوم حوالي الساعة 6 صباحًا إلى المستشفى، ويساعد في توجيه حركة المرور خلال ساعات الذروة.

وقالت إحدى المراقبات عبر الإنترنت إن تشانغ أخبرها أنه بدأ في توجيه حركة المرور أمام المستشفى لأنه أجرى له جراحة دوالي مجانًا. وكانت العادة الثانية التي طورها هي مطالبة أصدقائه بإبلاغه بسلامتهم مرة كل 10 أيام.

وغالبًا ما كان تشانغ يتناول بقايا الأرز والمعكرونة سريعة التحضير كوجبات. ولم يكن يستطيع تحمل تكلفة تناول اللحوم إلا مرة واحدة في الشهر. وعندما لم يكن يوجه حركة المرور، كان يتوسل للحصول على المال في الشارع، حاملاً لوحًا خشبيًا يحمل رسالة تحذر الناس من المتاجرين بالبشر. ويُقال إن تشانغ ألقى القبض على أكثر من 300 لص ومتاجر بالبشر.

كما جمع الزجاجات الفارغة في الشارع للحصول على المال، وأنفق القليل على نفسه وادخر لمساعدة الطلاب الفقراء.

وقال العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من كونمينغ إنهم يتذكرونه وهو يصرخ على السائقين والمشاة. واعترف البعض إنه لم يكن على حق دائمًا، لكن شرطة المرور كانت تلاحقه دون إيقافه.

قال أحد المراقبين عبر الإنترنت: "إنه عالق في عام 1996، لكنه يبذل قصارى جهده لمساعدة الآخرين على المضي قدمًا".