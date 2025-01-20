نصائح لمرضى السرطان: احذروا أشعة الشمس في هذه الفترة من النهار

حذر عدد من الأطباء الأشخاص المصابين بالسرطان أو أولئك الذين يتعافون من العلاج، من التعرض لأشعة الشمس بسبب تأثير العلاجات المختلفة التي قد تجعل البشرة أكثر حساسية.

ويقول الأطباء إن مرضى السرطان ينبغي أن يتلقوا توجيهات بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 10 صباحا و3 مساء، حيث تكون الأشعة في أقوى حالاتها.

وأوضحوا أن العلاج الكيميائي والإشعاعي يمكن أن يسبب بعض التأثيرات التي تزيد من الحساسية تجاه الشمس، ما يعرض الشخص للمخاطر الصحية.

وفيما يلي العلاجات التي قد تسبب الحساسية لأشعة الشمس:

- العلاج الكيميائي: قد يجعل الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس خلال فترة العلاج، وحتى بعد شهور من انتهائه.

- العلاج الإشعاعي: قد يتسبب في حساسية الجلد، خاصة في المناطق المعالجة، وتستمر هذه الحساسية لفترة طويلة بعد العلاج، وقد تكون دائمة في بعض الحالات.

- بعض الأدوية المضادة للبكتيريا.

- الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية.

- بعض الأدوية المضادة للغثيان.

ويحذر الأطباء من أن هذه الحساسية قد تختلف بعد العلاج من شخص لآخر.

وفي حال التعرض لحروق الشمس أو ظهور بثور أو طفح جلدي بسبب الشمس، يُنصح بالتوجه إلى الطبيب العام أو فريق رعاية مرضى السرطان.

وقد يحتاج المرضى إلى علاج بالمضادات الحيوية لتجنب الإصابة بالعدوى.

نصائح لحماية البشرة

وبعد علاج السرطان، يُنصح المرضى الذين يعانون من الوذمة اللمفية (حالة مزمنة تتسبب في تورم الأنسجة، وغالبا ما تصيب الذراعين أو الساقين) بتجنب التعرض للشمس في المنطقة المتورمة، بالإضافة إلى تجنب لدغات الحشرات.

نصائح لحماية بشرتك من أشعة الشمس أثناء العلاج:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحا و3 مساء.

- احرص على الحماية في الأيام الملبدة بالغيوم، حيث يمكن أن تتسلل الأشعة فوق البنفسجية.

- استخدم واقي شمس بعامل حماية SPF30 على الأقل.

- ارتد ملابس فضفاضة بأكمام طويلة وقبعة واسعة الحواف.

- لا تنس حماية شفتيك باستخدام واقي شمس مخصص.

- ابحث عن الظل أو استخدم مظلة للحماية من أشعة الشمس.

- ارتد نظارات شمسية توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

- حافظ على ترطيب جسمك.

- إذا كنت تسبح، تأكد من الاستحمام فورا بعد السباحة لتجنب تأثير الكلور.

- تجنب العطور والمنتجات الكيميائية التي قد تزيد من حساسية بشرتك.