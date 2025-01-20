هذه العلامات تشير إلى نقص تناول البروتين

كشف خبراء صحة عن علامات محتملة تشير إلى نقص تناول البروتين، الذي يُعد عنصرًا غذائيًا أساسيًا للحفاظ على صحة العظام والعضلات، إضافة إلى الصحة العامة.

وشدد الخبراء، الذين ينتمون إلى فريق "فاست 800" للحمية الغذائية، على ضرورة تناول البروتين بكميات كافية، بحسب تقرير نشره موقع "بريستول بوست".

وأوضحوا أن "البروتين هو عنصر غذائي أساسي ضروري للحفاظ على صحة العظام والعضلات، وتحفيز الأيض، وتقليل مخاطر الإصابة بمشكلات صحية مزمنة، مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية".

الشعور بالجوع

وبيّن الخبراء 5 علامات تشير إلى نقص البروتين، من أبرزها الشعور المتكرر بالجوع، إذ يعزز البروتين الشعور بالشبع ويساعد على التحكم في الجوع، ما يسهم في الحفاظ على الامتلاء بين الوجبات.



وعند نقص البروتين، يرتفع مستوى هرمون الجوع "غريلين"، ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن بينما يحاول الجسم استعادة مخزونه.

التقلبات المزاجية

وذكر الخبراء أن الإرهاق والتقلبات المزاجية تعد علامات مهمة تدل على نقص البروتين، إذ يمكن أن يؤدي نقصه إلى انخفاض مستويات الطاقة وزيادة استهلاك الطاقة، ما يتسبب في اختلالات جسدية وعاطفية.

ضعف الأظافر

ولفت الخبراء إلى أن هناك علامة تحذيرية أخرى تتعلق بضعف الأظافر والشعر والبشرة، إذ تعتمد هذه الأجزاء من الجسم على بروتينات مثل الكولاجين والكيراتين والإيلاستين، ولذا فإن نقص البروتين يمكن أن يتسبب في تلف ملحوظ، ما يؤثر في المظهر والصحة العامة.

فقدان العضلات

ونوه الخبراء إلى أن نقص البروتين قد يؤدي إلى فقدان العضلات، فعندما يفتقر الجسم إلى البروتين الكافي، يبدأ في تكسير الأنسجة العضلية للحفاظ على الأعضاء الحيوية.

تقلبات في سكر الدم

وبما أن البروتين يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، فإن النقص يمكن أن يسبب تقلبات في سكر الدم، ما يؤدي إلى الرغبة في تناول السكريات، إذ يسعى الجسم للحصول على طاقة سريعة.

وشدد الخبراء على أهمية الانتباه إلى هذه العلامات وإعطاء الأولوية لتناول البروتين الكافي للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز التوازن الغذائي.