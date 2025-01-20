مصري يرمّم الكتب بيديه منذ نصف قرن

قال المصري محمد زكي إنه يعمل منذ أن كان

عمره 15 عاماً في ترميم وتجليد الكتب التالفة، التي مضى على بعضها قرن أو أكثر، ولاتزال صامدة أمام تحدي الزمن.

ويضيف زكي (69 عاماً) أنه كان مفتوناً وهو في سن المراهقة بورشة تجليد في حي الدرب الأحمر بالقاهرة، إذ استقبله صاحبها وعلمه الحرفة التي أصبحت هوايته بعد ذلك، ويعمل زكي منذ أكثر من نصف قرن على ترميم الكتب وتجليدها يدوياً، ما يجعل تلك العملية أكثر دقة وقيمة، وذكر أن ورشته رممت وجلدت آلاف الكتب على مدى سنوات.