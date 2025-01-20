ليبيا: آلة «الرحى» جاهزة لقائمة «اليونسكو»

تدرس وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تسجيل مواقع وعناصر ثقافية على قائمة التراث العالمي، من بينها أطباق وأكلات شعبية مشهورة، مثل «البازين والفتات والمبكبكة والكسكسي»، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، مع المدير الإقليمي لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمنطقة المغرب العربي، إيريك فالت، على هامش مشاركتها في مؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وأوشكت وزارة الثقافة الليبية على الانتهاء من مشروع إدراج آلة «الرحى» ضمن قائمة «اليونسكو».

و«الرحى» عبارة عن حجرين يشكلان دائرة، ومفترقين من الوسط، ويوضع الأول على الثاني، وتنزل المادة المراد طحنها من ثقب صغير وسطهما، وتحرك باليد حتى تطحن، ومازالت مستعملة في بعض المناطق الليبية.