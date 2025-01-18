لإعادة الروح والجمال إلى دمشق.. انطلاق «رجعنا يا شام»

انطلقت صباح اليوم (السبت) حملة «رجعنا يا شام» التي تهدف إلى إضفاء لمسة جمالية على العاصمة دمشق وتعزيز خدماتها العامة.

وذكر الدفاع المدني السوري، في منشور على حسابه بموقع «فيس بوك» اليوم، أن الحملة تأتي بالتعاون بين مؤسسات ومنظمات سورية وفرق تطوعية وفعاليات اقتصادية ومحلية وناشطين.

وتهدف الحملة إلى إعادة الروح لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية، وإلى تعزيز روح التعاون والمبادرة والعمل التطوعي في المجتمعات السورية، وإظهار قدرة المجتمع المدني على التغيير الإيجابي، ورسالة سلام ومحبة على أمل إعادة إعمار سورية من جديد.