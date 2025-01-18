300 وصفة نباتية من «طيران الإمارات» لضيوفها

تولي «طيران الإمارات» اهتماماً خاصاً بالمأكولات النباتية الراقية، لاسيما مع تزايد أعداد العملاء النباتيين عالمياً، إضافة إلى اختيار العديد من غير النباتيين الوجبات النباتية أثناء السفر كخيار أخف وأسهل للهضم.

وتواصل «طيران الإمارات» توسيع قائمة المأكولات النباتية الخاصة بها، من خلال تطوير أطباق جديدة باستخدام مكونات مبتكرة، مثل بديل البيض الصلب المصنوع بالكامل من البقوليات، الذي يقدّم نكهة مميزة وفوائد غذائية قيمة لعملاء الناقلة، كما أضافت وجبات نباتية مخصصة للأطفال، إضافة إلى أطباق جديدة على متن الطائرات وفي صالاتها.

واحتفالاً بمبادرة يناير النباتي (فيجانيوري) التي تسلط الضوء منذ عقد على فوائد النظام الغذائي النباتي، يجتمع فريق من الطهاة في شركة الإمارات لتموين الطائرات، لتطوير أطباق جديدة وتجربة أحدث المكونات المبتكرة المتوافرة في السوق. وقام الطهاة بتجربة بديل البيض الصلب الجديد في صلصة الشكشوكة الحارة، وتطوير عجينة نباتية جاهزة إلى طبق كانيلوني نباتي لذيذ، كما قاموا بتقييم بعض المكونات والمنتجات عالية الجودة التي تُستخدم حالياً على متن الطائرات.

وتقدّم «طيران الإمارات» مجموعة مميزة تضم أكثر من 300 وصفة نباتية على متن رحلاتها إلى 140 وجهة حول العالم. وتتضمن هذه القائمة مجموعة متنوعة من المنتجات النباتية عالية الجودة من مورّدين عالميين، كما تركز «طيران الإمارات» على الاستدامة، من خلال دمج المنتجات الطازجة من مزرعة «بُستانكَ»، أكبر مزرعة عمودية مائية في العالم، والمملوكة لشركة الإمارات لتموين الطائرات، وتوفر خضراوات ورقية خالية من المبيدات والمواد الكيميائية، مثل الخس والجرجير والخضراوات الورقية والسبانخ مباشرة لمرافق التموين التابعة للإمارات لتموين الطائرات.

وأخيراً قدمت «طيران الإمارات» عبوات حليب في الدرجة السياحية والدرجة السياحية الممتازة، حيث يختار أكثر من 30 ألف عميل شهرياً هذه العبوات لتناول القهوة والشاي.

وتأكيداً لالتزامها بالتميز في فنون الطهي لجميع عملائها، قدمت «طيران الإمارات» أخيراً وجبات نباتية للأطفال، تشمل أطباقاً شهية ومغرية مثل البيتزا النباتية، والطاجن النباتي الحلو والحامض، والفاهيتا النباتية، والكعك النباتي، وقطع القرنبيط مع صلصة حلوة.