اكتشاف مثير في تحقيقات تحطم طائرة بوينغ بكوريا الجنوبية

قال مصدر مطلع على التحقيق اليوم الجمعة إن المحققين عثروا على ريش طائر ودماء في محركي طائرة شركة "بوينج" التي تحطمت في كوريا الجنوبية يوم 29 ديسمبر.

وكانت طائرة الرحلة رقم (7 سي 2216) قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية عندما حاولت الهبوط وانحرفت عن المدرج لتنفجر بعد اصطدامها بجدار خرساني، وفق "رويترز".

وكان قائد الطائرة قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر ليتم إعلان حالة الطوارئ قبل حوالي 4 دقائق من الحادث.

وجرى إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليماً بعد الحادث والانفجار.