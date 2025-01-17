«آيروفارمز AgX».. نموذج إماراتي رائد لأكبر مزرعة عمودية في العالم

شكّل ملف الأمن الغذائي في دولة الإمارات أحد أهم الملفات الحيوية التي حظيت باهتمام القيادة الرشيدة، واتخذت في سبيل الوفاء بمتطلباته العديد من التدابير الاستراتيجية والخطط الرائدة على الصعيد العالمي، التي ركزت على سبل ترسيخ استدامة القطاع الزراعي عبر التغلب على التحديات التي تواجه عملية تنميته، بالاستعانة بأنماط زراعية متطورة عززت حضور القطاع ودوره في رفد المنظومة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والوصول بالمنتجات الزراعية المحلية المعتمدة على التقنيات الزراعية الحديثة المستدامة إلى مستويات إنتاج تنافس المستورد في المواصفات والجودة والكُلفة المادية.

وتُعدّ الزراعة العمودية أو الرأسية واحدة من أبرز وسائل الزراعة المتطورة في دولة الإمارات، والتي تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة في القطاع الزراعي، والحفاظ على الموارد الطبيعية عبر توفير كميات كبيرة من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، مع حاجة هذه المزارع إلى مساحات أقل من الأرض لتوفير كمية المحصول المزروع نفسها، مع إمكانية إجرائها في بيئة مغلقة ‏ومحكمة.

نموذج ريادي

وفي هذا المجال، تُعدّ مزرعة «آيروفارمز AgX»، التي تم تدشينها في أبوظبي، أخيراً، نموذجاً ناصعاً لهذه المبادرات الزراعية الرائدة، حيث تتميّز بمواصفات تقنية رشّحتها لتكون أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية، تركز على البحث العلمي والتطوير في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

وتحتفي حملة «أجمل شتاء في العالم» - في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة - بالتجارب والوجهات السياحية الزراعية الناجحة والتركيز عليها، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشاريع الزراعية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في الإمارات، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

مختبرات تقنية

في فبراير 2023، افتتحت «آيروفارمز»، الشركة المعتمدة من مؤسسة «بي» والرائدة عالمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية، مزرعة «آيروفارمز AgX»، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة، والتي تمتد على مساحة 65 ألف قدم مربعة، وهي مزودة بمختبرات تقنية متقدمة لإجراء الأبحاث الحسية ودراسات التنميط الظاهري الدقيق، والتحليل الكيميائي للنباتات، وكذلك الأبحاث المرتبطة بالجيل التالي من التصوير والتعلم الآلي والروبوتات والأتمتة، بحيث تسهم مزرعة «آيروفارمز AgX» بدور رئيس في تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي من خلال التعاون البحثي الوثيق مع نخبة من الشركات والجامعات المحلية لمعالجة التحديات الزراعية في المناخات الصحراوية والقاحلة.

كما تتطلع «آيروفارمز AgX» لتكريس مكانتها مركزاً للابتكار من خلال تنسيق جهود نخبة من الشركاء الاستراتيجيين، مثل: شركة «كارجيل»، ومؤسسة الغذاء والزراعة (FFAR)، واتحاد النباتات الداخلية الدقيقة (PIP) والتعاون في مجال البحث العلمي والتطوير.

نقل المعارف

ولا تكتفي المزرعة باستثمار نتائج أبحاثها على نحو خاص، بل تسعى إلى نقل هذه المعرفة إلى المزارعين في الدولة للنهوض بخبراتهم في هذا المجال، والعمل على تحسين الإنتاجية من المحاصيل الزراعية وتقليل الكُلفة والهدر، إضافة إلى تعزيز الممارسات المستدامة بيئياً في القطاع الزراعي، حيث وقّعت «آيروفارمز» اتفاقية تعاون رسمية مع شركة «سلال» لتعزيز التعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الخاصة بأنظمة الزراعة المتطورة للمزارعين المحليين، والعمل على إيجاد تقنيات زراعية متقدمة، لتمكينهم من إنتاج محاصيل زراعية أفضل وأكثر استدامة بالاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، بما يعود بالفائدة على كل من المنتج والمستهلك على المدى البعيد، وسيقوم الجانبان بالعمل على مجالات البحث ذات الأولوية بهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير ديناميكيات السوق بما في ذلك تحسين جودة الشتلات وتنويع المحاصيل، وتركز مذكرة التفاهم على تحسين جودة التركيب الوراثي والشتلات الخاصة بأنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة هذه المحاصيل على تحمل الظروف المناخية القاسية، حيث تُعدّ جودة الشتلات عاملاً أساسياً لتكوين المحاصيل الزراعية ونموها وإنتاجها، كما تهدف الشراكة إلى التركيز على تقييم واختبار المحاصيل الزراعية التي تشهد طلباً كبيراً من قبل المستهلكين مثل الفلفل الحار والفلفل الحلو والخيار والطماطم والخس والبروكلي والكوسا والبطيخ والباذنجان والفراولة والتوت.

ريادة عربية

وتُعدّ الإمارات الدولة العربية الأولى التي تعتمد المزارع العمودية أو الرأسية المبتكرة في إنتاجها الزراعي، وذلك تماشياً مع توجهها في دعم المنظومة المستقبلية لاستدامة إنتاج المحاصيل الزراعية بما يحقق التنوّع والأمن الغذائي.

ويتوقع أن تغير المزارع العمودية وجه الزراعة في المستقبل، وأن تسهم في تحقيق ثورة في الأمن الغذائي العالمي خصوصاً في المناطق ذات المناخ الحاد، إذ تتبنى أساليب عالية التقنية لإنتاج محاصيل في نظام بيئي مغلق يمكن التحكم فيه بعوامل كدرجة الحرارة والإضاءة معتمدة على الزراعة المائية من دون تربة أو الحاجة إلى استخدام مبيدات حشرية، وذلك على رفوف تمتد رأسياً.

وتتبنى الإمارات نهجاً واضحاً لتعزيز أمنها الغذائي من خلال منظومة متكاملة لإنتاج وإدارة الغذاء باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تملك العديد من الحلول للتحديات التي تواجه الدولة وعلى رأسها شح المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.

وتشهد الإمارات والعالم عموماً توجهاً متزايداً نحو تطوير المزارع العمودية باعتبارها مكوناً واعداً لمحفظة حلول تحديات الأمن الغذائي، إلى جانب الكفاءة التشغيلية والحصاد على امتداد المواسم كافة، مع إمكانية إنشاء المزارع العمودية بالقرب من الأسواق والمستهلكين داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة ما يخفض بشكل كبير من كُلفة النقل والشحن الخارجي والداخلي، ويسهم بالتالي في تخفيف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد عالمياً.

الغلَّة أعلى 600 مرة

تقلل المزارع العمودية من مخاطر الأمراض المنقولة بالأغذية، وتقلل أيضاً بشكل كبير من الحاجة إلى المدخلات (مثل الأسمدة ومبيدات الآفات) والمياه (من خلال إعادة التدوير)، وبالنسبة للحبوب، مثل القمح، أظهرت الدراسات أن الغلة في المزارع العمودية الداخلية يمكن أن تكون أعلى من 220 إلى 600 مرة من الغلة في الحقول، وبالنسبة للمحاصيل البستانية سريعة النمو ذات الدورة القصيرة، مثل الخس والأعشاب الورقية، يمكن أن يقلل الإنتاج في بيئة خاضعة للرقابة من استخدام المياه بنسبة تصل إلى 95% مع توفير منتجات متسقة الجودة وعالية القيمة على مدار السنة.

. «آيروفارمز AgX» تسهم في تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية عبر التعاون البحثي مع الشركات والجامعات المحلية.

. الإمارات الأولى عربياً في اعتماد المزارع العمودية المبتكرة.

. 65 ألف قدم مربعة مساحة المزرعة، وهي مزودة بمختبرات تقنية متقدمة لإجراء الأبحاث.