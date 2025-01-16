لص مصرف يفشل في الهرب .. بعد أن سرق لص آخر دراجته

تُرك لص مزعوم بدون وسيلة هروب بعد أن سرق لص آخر دراجته أثناء قيامه بدوره بسرقة مصرف.

وقالت شرطة هاميلتون إنها استجابت لاستدعاء سرقة في فرع بنك مونتريال (BMO) يوم الأربعاء 18 ديسمبر الساعة 12:30 مساءً.

وشرح الضباط إن رجلاً وصل على دراجة دخل البنك ومرر مذكرة تهديد تطالب بالنقود إلى أمين الصندوق في البنك. وتزعم الشرطة أيضًا أن الرجل هدد الموظف لفظيًا وأبدى إشارة إلى أنه يحمل سلاحًا معه، ولكن المصرفي وزملاءه من موظفي البنك واجهوا الرجل الذي غادر خالي الوفاض.

إلا أن المفاجأة أن اللص اكتشف عند الخروج من البنك أن دراجته قد سُرقت أثناء وجوده بالداخل، ففر سيرًا على الأقدام.

ووصفت الشرطة السارق الذي حاول السرقة بأنه رجل أبيض، يتراوح طوله بين متر ونصف المتر، وأنه كان يرتدي وشاحًا طويلًا متعدد الألوان، ونظارة شمسية سوداء، وقناع وجه أزرق، وسترة سوداء مزينة بالفراء، وقفازات سوداء، وبنطالًا داكن اللون، وحذاءً أبيض.

بينما تم وصف سارق الدراجات بأنه رجل كان يرتدي ملابس سوداء بالكامل، مشيرة أنها بصدد البحث عن الاثنين.