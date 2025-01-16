جمعية الإمارات للمكتبات تنظم فعاليات مبتكرة

تنظم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات مجموعة من الفعاليات، خلال الشهر الجاري، بالتعاون مع «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي.

ومن أبرز الفعاليات التي تنظمها الجمعية جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في المكتبات المدرسية: تطبيقات عملية لتحسين التعليم والبحث العلمي»، تركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم المكتبات المدرسية، مع تسليط الضوء على أدوات مثل أنظمة التوصية الذكية لتحسين تجربة الطلبة والمعلمين، وتطبيقات تحليل النصوص لتيسير البحث عن المعلومات بدقة وسرعة، وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، فهد المعمري: «تمثّل المكتبات المدرسية جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، ومن خلال هذه الفعاليات نطمح إلى تطوير كفاءتها لتواكب التطورات، ونؤمن بأن تمكين أمناء المكتبات بأدوات حديثة سيسهم في تحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي».

وأكد أهمية دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في بيئة المكتبات لتعزيز قدراتها في دعم الطلبة والمعلمين، مشيراً إلى أن الفعاليات التي تنظمها الجمعية تمثّل فرصة للعاملين في المكتبات لاكتساب المعرفة من أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات مع نظرائهم، ما يسهم في تحسين تجربة البحث داخل المكتبات، ودعم الطلبة في الوصول إلى مصادر متنوعة وموثوقة.

وتشمل الفعاليات ورشة «تدريب أمناء المكتبات المدرسية على تعليم الطلاب البحث العلمي بالطرق الحديثة» و«تنمية المجموعات في المكتبات المدرسية».