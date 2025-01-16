ثوران بركان جبل «إيبو» يقذف سحابة كبيرة من الرماد

قال مسؤولون إندونيسيون إن بركان جبل «إيبو»، الواقع في جزيرة هالماهيرا شرق البلاد، ثار أمس، وقذف سحابة كثيفة من الرماد بلغ ارتفاعها أربعة كيلومترات، ما أجبر السلطات على رفع حالة التأهب في المناطق المحيطة إلى أعلى المستويات، وذكرت وكالة علوم البراكين الإندونيسية، في بيان، أن بركان جبل «إيبو» ثار لدقيقتين تقريباً. وقال رئيس الوكالة، محمد وحيد، إن سحباً من الرماد الكثيف تصاعدت في السماء باتجاه الغرب، وأضاف أن «على السكان والسياح عدم ممارسة أي أنشطة في نطاق خمسة كيلومترات من فوهة البركان»، وثار البركان ذاته، أول من أمس، وتسبب في ظهور سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها ثلاثة كيلومترات، وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث إنه على الرغم من أن المنطقة المحيطة بالبركان يقطنها 13 ألف شخص، لا توجد خطة لإجلائهم حتى الآن، ويأتي ثوران «إيبو» في أعقاب سلسلة من ثوران البراكين المختلفة في إندونيسيا، التي تقع على «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وتضم 127 بركاناً نشطاً.