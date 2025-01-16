غرامة على الطلبة المتأخرين.. في مدرسة ألمانية

لا يوجد أحد لم يسبق له التأخر عن موعد بدء الدراسة في الصباح لأسباب مختلفة، لكن بدأ الطلبة الاعتياد على التأخر في جميع الأوقات، وحينئذ تحولت المسألة إلى مشكلة فعلية، وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة بدأت مدرسة دورير الثانوية، في مدينة نورمبرغ الألمانية، فرض غرامة تأخير قدرها خمسة يورو على كل تلميذ يخالف، بشكل دائم ومن دون عذر، لوائح الحضور إلى المدرسة في التوقيت المحدد.

وبعد مرور بضعة أشهر على تنفيذ الخطوة، لم يكن مدير المدرسة وحده الذي يقول إن الإجراء يحقق نتائج جيدة، إذ أشار مجلس الطلاب إلى أن عدد التلاميذ المتأخرين عن حضور الفصول الدراسية تناقص بدرجة كبيرة منذ فرض الغرامة.

وحتى الآن فرضت الغرامة على حالات محدودة، وتنطبق فقط على التلاميذ الذين تراوح أعمارهم بين تسعة أعوام و11 عاماً.