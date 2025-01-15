هل حمية شوربة الملفوف حل سريع لفقدان الوزن؟

تُعتبر حمية شوربة الملفوف واحدة من أشهر الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تناول شوربة الملفوف بشكل أساسي لمدة أسبوع، مع السماح بكمية محدودة من الأطعمة الأخرى.

ويعد مؤيدو هذا النظام بأنه يمكن فقدان ما يصل إلى 10 أرطال (4.5 كيلوغرامات) في 7 أيام، ما يجذب الكثيرين الذين يبحثون عن حلول سريعة لفقدان الوزن.

فهل تساعد في فقدان الوزن؟

في حين أن هذه الحمية قد تؤدي إلى فقدان سريع للوزن، إلا أنه لا توجد دراسات علمية تؤكد فعاليتها بشكل دائم.

ويعود فقدان الوزن السريع إلى انخفاض السعرات الحرارية بشكل كبير، ولكن هذه النتائج غالباً ما تكون مؤقتة، حيث يعود الوزن بمجرد التوقف عن الحمية.

كما أن النظام يفتقر إلى التنوع الغذائي الذي يوفر احتياجات الجسم اليومية، مما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الأيض.

الفوائد المحتملة

على الرغم من القيود، قد توفر حمية شوربة الملفوف بعض الفوائد:

1 - تحسين مقاومة الأنسولين: دراسة صغيرة أظهرت أن الحميات المنخفضة السعرات قد تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين مؤقتًا.

2 - غنية بالألياف ومنخفضة السعرات: يساعد النظام على تحسين عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع.

3 - تكلفة منخفضة: تتميز الحمية بتكلفتها الاقتصادية مقارنة ببعض الأنظمة الغذائية الأخرى.

لذا فحمية شوربة الملفوف قد تكون فعّالة لفقدان الوزن بشكل سريع، لكنها لا تضمن نتائج مستدامة.

وينصح دائما الخبراء بالتوازن الغذائي والتوجه إلى الأنظمة الغذائية المستدامة والطويلة المدى لتحقيق نتائج أفضل على المدى البعيد.