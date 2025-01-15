القرية العالمية.. الوجهة المحبوبة تفتح لزوارها صناديق كنوزها

استهلت القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، العام الجديد بتسليط الضوء على تجارب التسوق الموسمية الاستثنائية، مرحّبة بجميع ضيوفها لاستكشاف فرص للتسوق من خلال ما توفره أجنحتها من المنتجات المتميزة.

وتضم القرية العالمية 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة عالمية، تتيح لضيوفها الاطلاع على مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل قطعاً أصيلة وعصرية، منها ما هو مصنوع يدوياً، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية والتحف والمستلزمات المنزلية والأزياء ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، فضلاً عن تشكيلة من المنتجات الغذائية من حول العالم التي تجمعها هذه الوجهة المحبوبة.

وتمثل القرية العالمية مقصداً مثالياً للتسوق يلبي أذواق جميع الضيوف بفضل ما يحتويه من منتجات متنوعة، وأجواء غنية، تعطي الزوار فرصة التعرف على الأبعاد الثقافية للمنتجات، ما يمنحهم ذكريات وقصصاً من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع التزام القرية العالمية بالتميز والاحتفاء بالثقافات، وتقديم «عالم أكثر روعة» لضيوفها من داخل الإمارات وخارجها.

ويمثل كل جناح بوابة تنقل الضيوف إلى عالم من القطع المتميزة تُعرض فيها روائع تراثية ومنتجات عصرية في آن واحد.

ولا تقتصر القرية العالمية على كونها مجرد وجهة للتسوق، بل تتيح لضيوفها العديد من التجارب الغامرة والملهمة التي تحفز روح الاستكشاف وتصنع لحظات خالدة في الذاكرة. وبفضل ما تتيحه من تجارب ثقافية عالمية والعديد من تجارب تناول الطعام والترفيه، تقدم الوجهة لروّادها فرصة مثالية لاستكشاف العالم من خلال نافذتها.

وتقدم القرية العالمية لزوارها دليل تسوق الموسم الــ29، حيث أبرز المنتجات والمقتنيات في «عالم أكثر روعة»، مضيئة على بعض منتجات الأجنحة المتنوعة بين جنبات الوجهة.

للمرة الأولى

وتقدم الأجنحة الثقافية الثلاثة الجديدة: «العراق» و«الأردن» و«سريلانكا وبنغلاديش» عروضاً غنية لا تفوت، إذ يعرض جناح «العراق» منتجات غذائية تقليدية، وهدايا تذكارية، ولوحات فنية، وتحفاً مصمّمة بدقة لتعكس تراثه العريق.

في حين يتيح جناح «الأردن» للضيوف استكشاف المنسوجات التقليدية المطرّزة، ومنتجات البحر الميت للعناية بالجمال والبشرة، وقِطعاً تراثية تجسد تقاليد منطقة بلاد الشام، فيما يقدم جناح «سريلانكا وبنغلاديش» أصنافاً غنية من الشاي المعطر، والأقمشة الملونة، والمجوهرات المصنوعة يدوياً، لتمنح الضيوف لمحة عن ثقافة وتقاليد جنوب آسيا.

دول الخليج

وتجسّد أجنحة كل من الإمارات والسعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت ثراء التراث والثقافة والفنون الخليجية في أبهى صورها، إذ تقدم لمحةً فريدةً عن حرفها التقليدية المميزة، وتعكس هذه الأجنحة الهوية الثقافية العريقة لمنطقة الخليج من خلال ما تقدمه من مجوهرات مزخرفة، وعباءات، وكنادير، وتمور فاخرة، بالإضافة إلى السجاد المنسوج، وأصناف التوابل الفريدة، والقهوة والمكسرات.

ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بالإيقاعات الموسيقية والرقصات التراثية التي تحيي التقاليد الخليجية الأصيلة، ما يعزز التجربة الغامرة التي يخوضونها.

ويعكس جناح اليمن غنى التراث اليمني بما يقدمه من أنواع العسل والعطور، والخناجر والتذكارات الفضية المصنوعة يدوياً.

بلاد الشام

وتدعو القرية العالمية ضيوفها إلى استكشاف جذور بلاد الشام وتاريخها وتراثها العريقين، فإلى جانب جناح الأردن الذي دشن حديثاً، تسلط كل من أجنحة فلسطين وسورية ولبنان الضوء على المنسوجات المطرزة والفخار المصنوع يدوياً، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الشهية التي تشمل الحلويات التقليدية والفواكه المجففة والزيتون الطازج، والزعتر، ومنتجات الأجبان والألبان.

نكهات غنية

وتعرض أجنحة إيران وتركيا وأفغانستان جوانب ساحرة من تراث غرب آسيا، إذ تبرز الأصالة والعراقة في جميع التفاصيل، ويستعرض جناح إيران جمال السجّاد الفارسي ومنتجات الزعفران الفاخر، بالإضافة إلى اللوحات الفنية والآلات الموسيقية المصممة بإتقان.

ويتميز جناح تركيا بتقديم أصناف البقلاوة الشهية، والشاي التقليدي بنكهاته المتنوعة، والفستق الطازج، إلى جانب مجموعة من الأدوات المنزلية.

ويَبرُز جناح أفغانستان بمنتجاته الجلدية عالية الجودة والقطع الصوفية الفاخرة التي تعكس التراث الأفغاني العريق.

نسيج من الروائع

ويسهم جناحا الهند وباكستان، إلى جانب جناح «سريلانكا وبنغلاديش» الجديد في إبراز عراقة التراث الحيوي لمنطقة جنوب آسيا، إذ تفتخر هذه الأجنحة بعرض باقة من المنسوجات والسجاد متقن الصنع والمجوهرات والتوابل التي تحمل عبق طريق الحرير وتاريخه العريق. كما تقدم القرية العالمية لضيوفها فرصة استكشاف عراقة شرق آسيا من خلال أجنحة اليابان والصين وتايلاند وكوريا، التي توفّر مزيجاً متناغماً بين التقاليد والابتكارات الحديثة.

روح القارة السمراء

وتُبرز القرية العالمية، من خلال أجنحة إفريقيا والمغرب ومصر، روح القارة السمراء النابضة بالحياة، إذ تعرض هذه الأجنحة سلالاً منسوجة يدوياً وأقنعة منحوتة وأصناف زبدة الشيا العضوية التي تحافظ على نعومة البشرة، فضلاً عن الشاي المغربي التقليدي والملابس القطنية المصنوعة من القطن المصري الفاخر الذي يشتهر بجودته العالمية.

فنون مصنوعة بدقة

تقدم أجنحة روسيا وأوروبا في القرية العالمية مزيجاً من الرقي والفن، إذ تعرض غيتارات مصنوعة بدقة، ودمى الماتريوشكا الروسية الشهيرة، وصناديق المجوهرات المزخرفة بالصدف، وقطع زينة خاطفة للأنظار، لتُبرز الوجه الراقي للفن الأوروبي والفن الروسي، فيما يُظهر «جناح الأميركتين» الثقافات الغنية لكل من أميركا الشمالية والجنوبية من خلال الهدايا التذكارية والمنتجات الغذائية والملابس.

كما أن ضيوف القرية العالمية مدعوون لاستكشاف جناحَي «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» و«971 من المجتمع»، للاطلاع على ما يقدمانه من منتجات مميزة، وتشمل أصناف البخور والعطور والملابس، المصممة خصيصاً من قبل رواد أعمال إماراتيين.

. القرية العالمية تقدم لضيوفها فرصة استكشاف عراقة التراث والمنتجات يدوية الصنع والتحف.

. أجنحة عدة تحتفي بأحدث الابتكارات، وتعرض أمام الضيوف أجمل المنتجات.

. 90 ثقافة عالمية حاضرة بين جنبات «القرية».