ملكة النرويج تخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب

قال البلاط الملكي في النرويج، أمس، إن ملكة البلاد سونيا ستخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد تعرضها لمشكلة في القلب خلال رحلة تزلج.

ومن المقرر إجراء العملية، غداً، في مستشفى جامعة أوسلو.

وأشار البلاط الملكي، في بيان، إلى أن من المتوقع أن تبقى الملكة (87 عاماً) بالمستشفى لمدة يوم أو يومين حتى تتعافى.

وسونيا هي قرينة عاهل النرويج الملك هارالد (87 عاماً).

ونُقلت الملكة سونيا إلى مستشفى ليلهامر، مطلع الأسبوع الجاري، بسبب معاناتها مما يسمى بالرجفان الأذيني، أو اضطراب في نظام ضربات القلب.

وبعد إقامتها لمدة قصيرة، غادرت الملكة المستشفى بعد انتظام ضربات قلبها بشكل طبيعي.

يشار إلى أن الرجفان الأذيني يحدث عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة وغير منتظمة، وإذا ما تركت الحالة من دون علاج قد تؤدي إلى حدوث السكتات الدماغية.