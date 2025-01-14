طريقة فعّالة تزيد فرص الإقلاع عن التدخين نهائياً

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة إيست أنجليا ونشرت نتائجها منظمة المراجعة الطبية الدولية "كوكرين ريفيو"، عن طريقة واعدة يمكن أن تزيد من فرص المدخنين، وخاصة النساء الحوامل، في الإقلاع عن التدخين نهائيا.

وجد فريق البحث، الذي حلل 48 دراسة شملت 21900 مشارك، أن المدفوعات النقدية والقسائم أو استرداد الأموال المودعة من قبل المشاركين كانت من بين الحوافز الأكثر فعالية لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين، خاصة في أماكن العمل أو العيادات أو البرامج المجتمعية.

وأوضحت الدراسة أن المدخنين الذين حصلوا على حوافز مالية كانت لديهم فرص أكبر للإقلاع عن التدخين مقارنة بمن لم يحصلوا على هذه المكافآت، حيث أظهرت النتائج أن النساء الحوامل اللواتي تلقين مكافآت مالية كان لديهن فرصة مضاعفة للتوقف عن التدخين.

وأظهرت النتائج أن تقديم الحوافز المالية للنساء الحوامل يزيد من احتمال إقلاعهن عن التدخين بنسبة 100% تقريبا مقارنة بمن لم يحصلن على حوافز. وحتى بعد انتهاء فترة المكافآت، استمرت معدلات النجاح في الإقلاع عن التدخين.

وقالت البروفيسور كيتلين نوتلي، المعدة الرئيسية للدراسة، إن الحوافز المالية أظهرت فعاليتها في مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين على المدى الطويل.

وأضافت: "نحن على ثقة كبيرة الآن بأن الحوافز تساعد الأشخاص، وخاصة النساء الحوامل، على الإقلاع عن التدخين بشكل أفضل من عدم تقديمها".