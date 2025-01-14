تعاون بين «مجموعة أبوظبي للثقافة» و«شنغهاي للفنون»

وقّعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون مذكرة تفاهم، في إطار شراكة استراتيجية تفتح فصلاً جديداً من التعاون الثقافي والتفاهم بين الجانبين، ووقّع المذكرة مؤسِّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسِّس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، ورئيس مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، لي مينغ، بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، تشانغ ييمينج، بقصر الإمارات في أبوظبي، وسيتعاون مهرجان أبوظبي ومهرجان شنغهاي للفنون، ترجمةً لبنود مذكرة التفاهم، في إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة وأعمال إنتاج مشتركة وبرامج تبادل ثقافي للمرة الأولى في العالم العربي، وقالت هدى الخميس إن «الشراكة مع مهرجان شنغهاي الصيني الدولي للفنون، المهرجان الأهم والأكثر تأثيراً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأتي انعكاساً للدور المحوري الذي يؤديه مهرجان أبوظبي من خلال أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري على الساحة الإقليمية والعالمية».