لطيفة بنت محمد تكرّم الحائزين على تمويل برنامج «الاستثمار مع صُناع المحتوى»

كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الحائزين على دعم وتمويل ضمن برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الأول من نوعه عالمياً، والتابع لقمة المليار متابع، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويهدف إلى توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى.

وتشمل قائمة الحائزين على الدعم والتمويل: منصة «هيلو أيه آي» ومقرها دولة الإمارات، ومشروع «يوجينيوس» من كوريا الجنوبية، إضافة إلى الفائزين الأول والثاني في مسابقة البرنامج بقيمة مليون دولار وهما «تاء مربوطة»، ومنصة «بنسيل» من دولة الإمارات.

وتدعم قمة المليار متابع منصة «هيلو أيه آي» للحصول على دعم وتمويل مالي بقيمة 22 مليون درهم، ومشروع «يوجينيوس» للحصول على 11.5 مليون درهم من شركة «شروق»، للارتقاء بمشاريعهما المبتكرة في صناعة المحتوى، والانطلاق بها نحو آفاق أوسع، بما يدعم الاقتصاد الإبداعي ويعزز مساهمته في تسريع خطط التنمية الشاملة.

وهنأت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الحائزين على الدعم والتمويل في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، مشيدةً بما قدماه من أفكار مبتكرة ومشاريع تعكس روح الإبداع والطموح.

وقالت سموها: «تؤمن قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في العقول ودعم المبدعين وأصحاب المواهب، وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.. ويجسد (برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى) هذه الرؤية من خلال توفير منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المستثمرين والشركات من جهة، وصناع المحتوى من جهة أخرى لمنحهم التمويل والدعم اللازمين لتطوير أفكارهم الإبداعية وتحقيق طموحاتهم والانطلاق بشركاتهم الناشئة نحو آفاق أوسع، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع والارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية».

وأكدت سموها التزام إمارة دبي الراسخ برعاية ودعم الابتكار والإبداع في جميع المجالات، وتطوير وتنمية قطاعات جديدة ومبتكرة تواكب التوجهات العالمية، ما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وحاضنة لأفضل العقول. يذكر أن «قمة المليار متابع» قد أعلنت عن شراكتها مع شركة «شروق»، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، لدعم برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، بمبلغ 50 مليون درهم، موزعة على 30 مليون درهم كتمويل واستثمار مباشر من «شروق»، و20 مليون درهم دعماً من القمة.