ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الجيولوجية في إندونيسيا ثوران بركان في شرق البلاد، مطلقاً حمماً بركانية ساخنة وعموداً من الدخان والرماد بلغ ارتفاعه أربعة كيلومترات.

وانفجر بركان جبل إيبو بجزيرة هالماهيرا في إقليم شمال مالوكو، وتصاعد منه عمود طويل من اللهب في السماء.

وقال رئيس الوكالة الجيولوجية، محمد وافد، في بيان، إن الحمم البركانية رُصدت على بعد كيلومترين من مركز الثوران.

وأظهرت صور، من مركز مراقبة البركان، عموداً أحمر ساطعاً من اللهب والدخان الكثيف الداكن يتصاعد عالياً فوق فوهته، ومازالت حالة التعبئة للاستجابة لأضرار البركان في ثاني أعلى مستوياتها حالياً.

ولم تصدر أوامر إخلاء جديدة، بعدما طُلب من الزوار والقرويين إخلاء المناطق على بُعد أربعة إلى 5.5 كيلومترات من مركز البركان.

كما دعت الوكالة السكان إلى وضع كمامات ونظارات واقية في حال هطول أمطار من الرماد البركاني.