منحة 100 ألف ين للولادة دون ألم في طوكيو

أعلنت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، أن حكومة العاصمة تعتزم صرف إعانات تصل إلى 100 ألف ين لسكان طوكيو، الذين يختارون الولادة من دون ألم، اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وقالت كويكي للصحافيين، أول من أمس، إن «حكومة العاصمة طوكيو ستقود الجهود لتحقيق مجتمع يمكن فيه للأشخاص إنجاب الأطفال وتربيتهم من دون قلق»، حسبما ذكرت وكالة أنباء جيجي برس اليابانية، وسيكون هذا أول برنامج من نوعه في البلاد يدعم تكاليف الولادة من دون ألم على مستوى المحافظات.

وتعتزم حكومة طوكيو تخصيص 1.1 مليار ين لتغطية النفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي 2025، وتتوقّع تقديم إعانات لـ9500 حالة ولادة من دون ألم، خلال الأشهر الستة حتى نهاية مارس من العام المقبل.

ويجب أن تستوفي المؤسسات الطبية المؤهلة معايير سلامة معينة للحصول على الدعم.