الموظفون الألمان يكثرون من التمارض والشركات تلاحقهم بمحققين خاصين

بدأت الشركات الألمانية بالاستعانة بمحققين خاصين للتحقق فيما إذا كان الموظفون الذين يقضون إجازة مرضية طويلة الأمد مرضى حقًا، وذلك قبل اتخاذ إجراءات فعالة لطرد العمال غير المنتجين.

وتشهد إحدى وكالات المباحث الخاصة، وهي مجموعة لينتز، التي تقع بالقرب من محطة السكك الحديدية الرئيسية في فرانكفورت، زيادة في الأعمال في هذه السوق المتخصصة، وفقًا لوكالة فرانس برس. حيث كشف ماركوس لينتز، مؤسس الوكالة، أن الشركة تتلقى ما يقرب من 1200 عمولة سنويًا، أي ما يقرب من ضعف الرقم قبل بضع سنوات.

ووفقًا لوكالة الإحصاء الفيدرالية ديستاتيس، بلغ متوسط ​​أيام الإجازة المرضية للعمال الألمان 15.1 يومًا في عام 2023، مرتفعًا من 11.1 يومًا في عام 2021.

ومن المقدر أن يؤدي هذا المعدل المرتفع من الغياب إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.8 في المائة في عام 2023، مما ساهم في انكماش اقتصادي بنسبة 0.3 في المائة. ووفقًا لبيانات منظمة التنمية الاقتصادية (OECD)، غاب الألمان عن متوسط ​​6.8 في المائة من ساعات عملهم في عام 2023 بسبب المرض، وهو أداء أسوأ من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وأحد الأسباب المحتملة لمثل هذا المعدل المرتفع من الإجازات المرضية هو سهولة الحصول على الموافقة الطبية على الإجازة بسبب سياسات ما بعد الوباء.

وقد أدى هذا إلى إساءة الاستخدام على نطاق واسع بعد الوباء، حيث يتظاهر بعض الأشخاص بأمراض مثل السعال أو التظاهر بالأعراض أثناء الاستشارات الهاتفية لتأمين إجازة مرضية. ففي ألمانيا، يحق للموظفين المرضى الحصول على راتب كامل من صاحب عملهم لمدة تصل إلى ستة أسابيع في السنة. وبعد هذه الفترة، تتولى مؤسسات التأمين الصحي المسؤولية عن طريق دفع إعانات المرض.

وفي مواجهة الأعباء المالية، تلجأ بعض الشركات إلى المحققين الخاصين للتحقيق، وترى في ذلك استثمارًا مفيدًا لمعالجة عدم كفاءة الموظفين، على الرغم من التكاليف الباهظة المحتملة.

وقال لينتز لوكالة فرانس برس: "هناك المزيد والمزيد من الشركات التي لا تريد تحمل ذلك بعد الآن. إذا كان لدى شخص ما 30 أو 40 أو في بعض الأحيان ما يصل إلى 100 يوم مرضي في السنة، فإنه في مرحلة ما يصبح غير جذاب اقتصاديًا لصاحب العمل".

وتذكر لينتز حالات حيث كان الموظفون في إجازة مرضية طويلة الأمد يساعدون في الشركات العائلية أو يجددون منازلهم. ومع ذلك، فإن جمع الأدلة لا يؤدي دائمًا إلى عمليات فصل ناجحة. فعلى سبيل المثال، تم فصل سائق حافلة في إيطاليا بعد أن تم ضبطه وهو يغني ويعزف على البيانو في أحد الحانات أثناء إجازته المرضية، بزعم القلق. ومع ذلك، قضت المحكمة العليا في إيطاليا بأن مثل هذه الأنشطة ساعدت في تخفيف حالته وأمرت بإعادته إلى العمل.

ويحذر الخبراء أيضًا من أن مثل هذه الخدمات قد لا تعالج أسباب ارتفاع معدلات الإجازات المرضية، والتي زادت بسبب قضايا مشروعة مثل ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي، وزيادة ضغوط العمل، وتحديات الصحة العقلية المتزايدة بعد الوباء.