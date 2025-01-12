دبي تستضيف مسابقة عالمية لمطوري الألعاب الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي

تستضيف مؤسسة دبي للمستقبل في 23 الجاري مسابقة عالمية لمطوري الألعاب الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي سيتم تنظيمها بالشراكة بين «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» وشركة «إنفيديا» التي تتجاوز قيمتها السوقية 3.3 تريليونات دولار.

ويأتي اختيار دبي لاستضافة هذه المسابقة العالمية (RTX AI Game Craft) للمرة الأولى في المنطقة، تأكيداً لريادتها في تبني تقنيات المستقبل وتحفيز الابتكار وتعزيزاً لمكانتها كمركز إقليمي وعالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وستنعقد المسابقة تحت شعار «دبي بين الماضي والمستقبل» بمشاركة هواة ومحترفي تصميم وتطوير الألعاب من حول العالم، وسيركز التحدي على توظيف الذكاء الاصطناعي لتصميم ألعاب تحتفي بالتراث الغني لمدينة دبي ورؤيتها المستقبلية. وسيتم تقييم المشاركين من قبل لجنة خاصة من الخبراء لاختيار الفائزين والموهوبين.

وقال مدير برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل فيصل كاظم، إن «التكامل بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري يسهم بإحداث نقلة نوعية في قطاع الألعاب على مستوى العالم. ونهدف من خلال هذا التعاون مع (إنفيديا) العالمية إلى تزويد المطورين والمبدعين ورواد الأعمال من حول العالم بفرص متميزة لتصميم تجارب رقمية فريدة في دبي، وذلك في إطار حرصنا على رعاية المواهب الإبداعية وتعزيز منظومة الابتكار في مجال الألعاب والتقنيات التفاعلية انطلاقاً من دبي».

وأضاف أن «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 يهدف لجعل دبي مركزاً رئيساً عالمياً لقطاع الألعاب الإلكترونية من خلال جذب أبرز استوديوهات التصميم والتطوير والمواهب الرائدة إلى دبي، ودعم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات المتخصصة بهذا القطاع».

وقالت مديرة التسويق لدى «إنفيديا» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، شانتيل تافيد: «نهدف من خلال شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل في تنظيم هذه المسابقة العالمية إلى تسليط الضوء على أبرز المواهب الإبداعية المتخصصة في توظيف الإمكانات التحويلية والتطبيقات الواسعة لأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب الإلكترونية وتطوير أفضل التجارب الرقمية المستقبلية القائمة على الإبداع والابتكار».

ويمكن للمهتمين والراغبين بالمشاركة في مسابقة إنفيديا لمطوري الألعاب الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي التسجيل عبر الرابط: http://rtxaigamecraft.com.

برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033

يهدف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في نوفمبر عام 2023، إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في صناعة الألعاب العالمية، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إلى جانب دعم توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة. ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل إلى تعزيز مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الرقمي لدبي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو مليار دولار بحلول عام 2033 بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).

. التسجيل في المسابقة متاح لهواة ومحترفي تصميم وتطوير الألعاب من حول العالم.