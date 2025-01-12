6 فعاليات احتفالاً برأس السنة الصينية في دبي

تنظم القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي ست فعاليات احتفالية، بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة، تتضمن عروضاً للسيارات الكهربائية ومهرجان الفوانيس باستخدام تقنيات تفاعلية متطورة، وذلك في إطار احتفالات «مهرجان الربيع الصيني»، الذي يُعد أحد أهم الأعياد التقليدية في الصين، ويجسد رمزية التجديد والتجمع العائلي والانسجام المجتمعي.

وتأتي الاحتفالات في سياق تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والصين، وانطلاقاً من إيمان البلدين بأهمية الحوار الثقافي وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك. ووجهت القنصلية الدعوة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في الفعاليات، والتعرف إلى جمال التقاليد الصينية وطقوس الاحتفال بالسنة الجديدة.