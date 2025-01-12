نجمات يفتحن خزائن ملابسهن للمتضررين من حرائق لوس أنجلوس

تفاعل عدد من الممثلات مع مبادرة أطلقتها وكيلة العقارات الشهيرة جينا كوبر على خلفية حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من لوس أنجلوس، والتي طلبت فيها من أصدقائها التبرع بملابس وغيرها من الأغراض لمساعدة المحتاجين.

فبعد أن ذاع صيت مبادرتها بسرعة من خلال شبكة من النساء القويات، استجابت ممثلات منهن شارون ستون وهالي بيري بتوفير سترات وأحذية وملابس وحقائب يد وأحزمة وبيجامات، وأشياء أخرى من مقتنياتهن.

وكتبت بيري على «إنستغرام»: «أنا أحزم كل ما في خزانة ملابسي. إذا كنت تعيش في منطقة جنوب كاليفورنيا فإنني أناشدك فعل الشيء نفسه. هذا ما يمكننا القيام به الآن».

وأخلت كوبر التي تدير أيضاً متجراً للسلع المنزلية نصف مساحته لإيجاد تجربة تسوق سريع للنازحين لأخذ ما يحتاجونه، ودمرت منازل العديد من سكان لوس أنجلوس بالكامل في الحرائق.

ونشرت شارون ستون معلومات عن التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساعد في جذب الدعاية، وأسهمت هي وشقيقتها كيلي ستون بالملابس والأغطية وغيرها.

وقالت كيلي ستون: «أول شيء يحتاجون إليه عندما يدخلون المتجر هو العناق»، ثم قالت للمتسوقين: «أروني صوراً لأنفسكم، ما ذوقكم في الملابس؟»، حتى تتمكن من توجيههم إلى السترات أو المعاطف الطويلة التي تناسبهم.