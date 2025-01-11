شاب سوري في الـ20 من العمر.. أول ضحية لعبور المانش في 2025

قضى مهاجر سوري شاب خلال محاولته عبور المانش ليل الجمعة السبت «في أول وفاة في البحر خلال 2025» بين فرنسا وإنجلترا، كما قالت سلطات مقاطعة با-دو-كاليه في شمال فرنسا.

وأوضح المصدر نفسه أنه خلال الليلة الماضية حاول 30 مهاجراً عبور المانش انطلاقاً من شاطئ سانغات قرب كاليه لكن بعد دقائق على إبحارهم عادوا ونزلوا من المركب.

وأضافت السلطات «عثر في المركب على رجل في الـ20 من العمر يحمل الجنسية السورية وقد توقف قلبه عن الخفقان (..) وقد يكون قضى مسحوقاً تحت مهاجرين آخرين».

وأوضحت «في 2024، قضى 77 شخصاً وهم يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة على متن مراكب صغيرة» وهو عدد قياسي منذ بدء استخدام هذه القوارب في مطلع 2018.

ووفق تعداد لمنظمات مساعدة المهاجرين والذي يشمل الوفيات على اليابسة، قضى 89 مهاجراً على ساحل فرنسا الشمالي في 2024.

وشددت السلطات على أن شخصين أوقفا في إطار تحقيق باشرته النيابة العامة.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، وصل 61 مهاجراً فقط إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة بين الأول من يناير والعاشر منه وفق أرقام السلطات البريطانية.