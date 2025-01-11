عمدة بلدة إيطالية يصدر مرسوماً يمنع بموجبه السكان من المرض

قررت قرية إيطالية صغيرة منع سكانها من الإصابة بأمراض خطيرة، إذ أصدر رئيس بلدية بلكاسترو أنطونيو تورشيا مرسوما ينص على أن "الناس الذين يعيشون في بلكاسترو ملزمون بتجنب الإصابة بأي مرض قد يتطلب مساعدة طبية طارئة".

وقال رئيس البلدية إن حوالي نصف سكان بلكاسترو البالغ عددهم 1200 نسمة تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأن أقرب قسم للحوادث والطوارئ يبعد أكثر من 45 كيلومترًا عن القرية وأن الوصول إليه لا يمكن إلا من خلال طريق بحد أقصى للسرعة 30 كيلومترًا في الساعة. كما أن عيادة الطبيب المناوب في القرية مفتوحة بشكل متقطع ولا تقدم أي تغطية خلال عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات أو بعد ساعات العمل.

وقال تورشيا للتلفزيون الإيطالي إنه من الصعب "الشعور بالأمان عندما تعلم أنه إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فإن أملك الوحيد هو الوصول إلى قسم الطوارئ في الوقت المحدد" - وأن الطرق كانت "أكثر خطورة من أي مرض".

وكجزء من المرسوم، أُمر السكان أيضًا "بعدم الانخراط في سلوكيات قد تكون ضارة وتجنب الحوادث المنزلية"، و"عدم مغادرة المنزل كثيرًا، أو السفر أو ممارسة الرياضة، وبدلاً من ذلك عليهم الراحة لمعظم الوقت".

وتقع بلكاسترو في المنطقة الجنوبية من كالابريا وهي واحدة من أفقر مناطق إيطاليا.

وأدى سوء الإدارة السياسية وتدخل المافيا إلى تدمير نظام الرعاية الصحية في البلاد، فأغلقت ثمانية عشر من مستشفيات المنطقة منذ عام 2009. ونتيجة لذلك، يسعى ما يقرب من نصف سكان كالابريا البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة للحصول على المساعدة الطبية خارج المنطقة.

وقال تورشيا إن هذه الخطوة هي "استفزاز مضحك بكل وضوح"، ولكنها كانت ذات تأثير أكبر من الإخطارات العاجلة التي أرسلها إلى السلطات الإقليمية لتسليط الضوء على أوجه القصور في نظام الرعاية الصحية المحلي.

وقال سكان بيلكاسترو لوسائل الإعلام المحلية إن رئيس البلدية تورشيا "فعل الشيء الصحيح في تسليط الضوء على القضية"، وأن القرار من شأنه "أن يهز الضمائر".