فوائد كوب من القرفة يومياً

تستخدم القرفة على نطاق واسع في الكاري والحلويات وحتى السلطات، فهي مصدر جيد لتعزيز الصحة العامة، ولكنها تصنع أيضا طعاما خارقا عند تناولها على شكل سائل، وفيما يلي أبرز ما تقدمه من فوائد لجسمك، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إنديا».

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد ماء القرفة في تنظيم الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة، ويمكن أن يساعد أيضا في تخفيف الانزعاج الهضمي والانتفاخ والغازات.



2. تنظيم مستويات السكر في الدم

تعمل القرفة على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وتساعد في إدارة مرض السكري وتقليل خطر الإصابة به أيضا، نظرا لأن القرفة تزيد من معدل الأيض، ما قد يساعد في إدارة الوزن وفقدان الدهون.



3. تقليل الالتهاب

تحتوي القرفة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، وتخفيف الألم وعدم الراحة المرتبطة بحالات مثل التهاب المفاصل أيضا.



4. تحسين صحة القلب

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه القرفة في خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية، ومع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، ثبت أيضا أن هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



5. تعزيز جهاز المناعة

تساعد الخصائص المضادة للميكروبات للقرفة في محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، كما يقال أن شرب ماء القرفة على معدة فارغة بانتظام يمكن أن يساعد في درء الأمراض.



6. تعزيز صحة الدماغ

يقال أن القرفة يمكن أن تحسن الوظيفة الإدراكية وتحمي من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.



7. جيدة لصحة الجلد

يمكن أن تفيد الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات للقرفة البشرة عن طريق تقليل حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.



8. مضادة للميكروبات

تحتوي القرفة على خصائص طبيعية مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا والفطريات.



9. خصائص مضادة للسرطان

قد تمنع القرفة نمو الخلايا السرطانية وتقلل من انتشار الأورام، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.