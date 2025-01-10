«فيلم في الصحراء».. إبداعات تتحدث لغة السينما والموسيقى

زارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، النسخة الرابعة من «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء» التي تنظمها «دبي للثقافة» في محمية المرموم الصحراوية، بهدف تطوير صناعة السينما المحلية، وتحفيز صناع الأفلام الرواد والناشئة على التعبير عن رؤاهم وعرض أعمالهم وإنتاجاتهم أمام الجمهور، وتأتي هذه الزيارة في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب المحلية، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم. ويشهد المهرجان المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي»، عرض أكثر من 80 فيلماً روائياً، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من العروض الموسيقية وورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والحوارية، بمشاركة نخبة من المخرجين والفنانين والخبراء في صناعة السينما.

وخلال زيارتها، قامت بدري بجولة في أرجاء المهرجان الذي يستمر حتى الأحد، ويرفع شعار «حيث يلتقي الخيال بالواقع»، اطلعت خلالها على ما يتضمنه من جداريات وتركيبات من إبداع الفنانين غالب حويلة وعبدالله لطفي وميخائيل أنتيكوف، وأعمال فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما زارت الأجنحة المخصصة للورش والجلسات والأنشطة التفاعلية، واطلعت على ما تقدمه من برامج مخصصة لصناع الأفلام والزوار من العائلات والأطفال، وأثناء جولتها التقت بدري عدداً من الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام، وأشادت بتنوع إنتاجاتهم السينمائية والفنية التي يُعبرون من خلالها عن أفكارهم وتوجهاتهم المختلفة، التي تعكس ثراء المشهد الفني المحلي، وتسهم في تحقيق رؤى دبي الطموحة الهادفة إلى ترسيخ بصمتها الثقافية على الساحة الدولية، مؤكدةً في الوقت نفسه حرص «دبي للثقافة» على رعاية أصحاب المواهب المحلية واحتضانهم، وتوفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على دعمهم وتمكينهم، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.

وعلى مدار فترة انعقاده، يقدم المهرجان لزواره سلسلة من الحفلات الغنائية، بمشاركة نخبة من أصحاب المواهب والفنانين، ومن أبرزهم مريم العبدولي، وعلياء الشامسي، وجابر المازمي، وعمر باوزير، وناصر أمير، ومريم الشامسي، وناصر أمير، وسيف العلي، وناصر العبدولي، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض التراثية والموسيقية الحية، التي تعكس تنوع وثراء المشهد الفني المحلي.

في المقابل، سيحظى عشاق الطعام بفرصة الاستمتاع بقائمة متنوعة من المأكولات المحلية التقليدية والعالمية، التي يتم تقديمها من خلال مجموعة من العلامات التجارية المعروفة، ومن بينها مطعم «بريستو»، الذي أسسته الشيف ميثاء، لتقديم مجموعة من الأطباق التي تعكس ثراء المطبخ المحلي، فيما يُتيح مطعما «PDL كوفي كو» و«غراين كافيه» لمحبي القهوة فرصة الاستمتاع بتناولها في أجواء حيوية نابضة بالحياة، بينما يقدم المطعم البيروفي «ماتشو بيتشو»، تجربة طعام مميزة تجمع بين المكونات البيروفية التقليدية، كما يمكن لرواد الحدث تذوق النكهات الإماراتية التي يقدمها مطعم «استكانة شاي»، إلى جانب الاستمتاع بالمأكولات الخفيفة التي يقدمها مطعم «أبتتيود»، إلى جانب متابعة عروض الطهي المباشر التي تقدمها نخبة من الطهاة الذين يعملون لدى «جاثر أون»، كما تقدم الشيف حنان العديد من المأكولات الشعبية، إضافةً إلى تقديم المأكولات خلال حفل العشاء لكبار الشخصيات.

يذكر أن المهرجان يقام بالشراكة مع مركز شرطة الخيالة، وبلدية دبي، وإسعاف دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والدفاع المدني في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وذا كلايمت ترابب، ولينا قطان، و«طيران الإمارات»، وجامعة زايد، وصندوق الوطن، وجمعية الإمارات للتصوير الفوتوغرافي، ومرايا، وفريج، وفرجان دبي، وإيميرسي.

. 80 فيلماً روائياً وورش عمل وجلسات حوارية بمشاركة نخبة المخرجين والفنانين وخبراء صناعة السينما.

. مجموعة واسعة من العروض الموسيقية وورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والحوارية.