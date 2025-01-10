5 مرشحين لنيل جائزة قمة المليار الأكبر في العالم

أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، عن أسماء المرشحين الخمسة المتأهلين للمنافسة على الفوز بجائزة القمة، البالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف. وتم اختيار المرشحين الخمسة عن طريق تصويت الجمهور في الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد الأصوات 3.3 ملايين صوت من جميع أنحاء العالم.

وسينتقل المرشحون الخمسة إلى المرحلة التالية، حيث ستختار لجنة تحكيم متخصصة، تضم خبراء ومؤثرين ومستشارين عالميين، فائزاً من المرشحين ضمن جلسات مغلقة يومي 11 و12 يناير الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الإثنين المقبل 13 يناير الجاري.

وتشمل قائمة المرشحين الخمسة للمنافسة على الفوز بجائزة القمة: محمود زعيتر من فلسطين، وهو صانع محتوى من قطاع غزة، يسهم من خلال محتواه الملهم والإيجابي في بث روح التفاؤل في أرجاء غزة، ويظهر للعالم أن الأمل يمكن أن يولد حتى في أشد الظروف، حيث أسهم محتواه في تسليط الضوء على الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، إضافة إلى إسهامه في توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، وطرحه القضايا الاجتماعية وإلهام التغيير الإيجابي، ولديه نحو ثلاثة ملايين متابع على جميع المنصات.

كما ضمت القائمة ناصر العقيل (السعودية)، الذي أسس قناته تحت اسم «دوباميكافين»، والذي يحول الكتب المعقدة إلى أفكار واضحة وعملية، ويسعى لتبسيط المفاهيم العلمية المعقدة، حيث يقدمها بطريقة سهلة وجذابة، وجعلها في متناول الجميع. ويتابع العقيل نحو تسعة ملايين مشترك على جميع المنصات.

وتأهل إلى هذه المرحلة، صُنّاع المحتوى ضمن مبادرة «مؤثرون لأجل لبنان» (لبنان)، لنيل جائزة المليون دولار، وهم أربعة صانعي محتوى، يشكلون يداً واحدة لمساعدة الأسر النازحة، وإعادة بناء المجتمعات في أوقات الأزمات، وتضم المجموعة كلاً من: عبدالله سعادة، وحسن هاشم، وحسن رعد، وعبير الصغير، ويبلغ إجمالي متابعي أفراد المجموعة أكثر من 40 مليون متابع.

ومن المرشحين الخمسة أيضاً، سايمون سكويب (المملكة المتحدة)، وهو رائد أعمال ومتحدث ملهم، سخّر محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، ويحظى سايمون بمتابعة أكثر من تسعة ملايين متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

كما تأهل سامويل ويدينهوفر (أستراليا)، إلى قائمة المرشحين الخمسة، وهو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، يسعى بشغف إلى نشر الأمل والبهجة، ولديه أكثر من 10 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت قمة المليار متابع قد أعلنت عن استقبال جائزتها أكثر من 16 ألف مشاركة من صانعي محتوى، يمثلون نحو 190 دولة، خلال ثلاثة أسابيع، واشترطت للتقدم للجائزة، أن يكون المحتوى مبتكراً وأصلياً، وغير منقول عن مصادر أخرى، وأن يكون متخصصاً في موضوع محدد، وأن يكون ملتزماً ويتوافق مع معايير وسياسات منصات التواصل الاجتماعي، ويلتزم بأخلاقيات وضوابط المجتمعات ومعايير الجودة والتصميم، وأن يحقق المحتوى تفاعلاً ومشاركات لدى شريحة كبيرة من المتابعين، وأن يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع.

. المرشحون هم: محمود زعيتر (فلسطين)، وناصر العقيل (السعودية)، و«مؤثرون لأجل لبنان»، وسايمون سكويب (المملكة المتحدة)، وسامويل ويدينهوفر (أستراليا).