دبي ترتحل بزوارها بين زمنين

يأخذ حي الفهيدي التاريخي زواره برحلة مشوقة إلى تفاصيل حكاية مدينة أدهشت العالم، هي رحلة بين زمنين، من قلب عراقة دبي إلى ناطحات السحاب الأعلى في العالم، ينبض الحي بالعديد من المباني التراثية، والأنشطة التي تنقل لزوار دبي ملامح وتفاصيل يقصدها السياح لمعرفة الوجه الآخر لدبي الجميلة، وهنا يقف هذا الصقار حاملاً طيره وشارحاً كم لهذه الرياضة التراثية من مكانة عند أهل الإمارات.. وعبر تاريخ طويل احتلت الصقور والصقارة مكانة مميّزة في تراث أهل الإمارات، الذين تمسكوا بها وبمفرداتها التي توارثوها، لما ارتبط بها من قيم نبيلة وصفات أصيلة.