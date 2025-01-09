صدمة للمدخنين: كل سيجارة تنقص من عمرك 20 دقيقة

قدر مجموعة من الخبراء، أن كل سيجارة يتم تدخينها يمكن أن تقلل من متوسط ​​العمر المتوقع لدى المدخنين بمقدار 20 دقيقة. كما أن الإقلاع عن التدخين لمدة أسبوع، يزيد من معدل الحياة بيوم كامل. وقد تم تقدير المقاييس الجديدة من قبل باحثين من جامعة كلية لندن (UCL)، وتستند إلى بيانات حديثة أضيفت إلى دراسة أجريت عام 2000 والتي قدرت أن كل سيجارة يتم تدخينها تعادل 11 دقيقة من الحياة المفقودة.

وكان الباحثون حريصين على تحديث الحساب لتحفيز الناس على الإقلاع عن عادة التدخين، والتي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة وتلف الدماغ ومجموعة من الأضرار الأخرى. "إن نقل هذه الأضرار بطريقة واضحة وسهلة الوصول إليها والتي تتردد صداها مع المدخنين يمكن أن يكون تحديًا"، كما كتب الباحثون في ورقتهم المنشورة في مجلة Addiction مشيرين أنه " تتمثل إحدى الطرق المؤثرة المحتملة للتعبير عن الضرر الناجم عن التدخين في تقدير متوسط ​​​​الخسارة في متوسط ​​​​العمر المتوقع لكل سيجارة يتم تدخينها".

وبالطبع، تعتبر الزيادة كل 20 دقيقة تعميمًا يعتمد على مقياس مبسط لعادة كل شخص. كل شيء من مدى عمق استنشاق المدخنين مع كل نفس، إلى الحالات الطبية الأخرى التي يعانون منها، يمكن أن يحدث فرقًا في متوسط ​​العمر المتوقع. ومع ذلك، فإن 20 دقيقة هي اختصار مفيد لتخيل التأثير الذي تخلفه كل سيجارة على الجسم، مع التأكيد على حقيقة أن فوائد عدم التدخين تزداد بمرور الوقت.

وكتب الباحثون: "تشير البيانات الوبائية إلى أن الضرر الناجم عن التدخين تراكمي وكلما توقف الشخص عن التدخين في وقت أقرب، وكلما تجنب تدخين المزيد من السجائر، كلما عاش لفترة أطول".

"وبالتالي، فإن الشخص الذي يدخن 10 سجائر يوميًا ويتوقف عن التدخين في الأول من يناير 2025 قد يمنع فقدان يوم كامل من الحياة بحلول الثامن من يناير، وأسبوع من الحياة بحلول العشرين من فبراير، وشهر بحلول الخامس من أغسطس. وبحلول نهاية العام، قد يكون قد تجنب فقدان 50 يومًا من الحياة". ولذا يؤكد الباحثون أن" الإقلاع عن التدخين في كل سن مفيد، ولكن كلما أسرع المدخنون في التوقف عن تسلق هذا السلم المؤدي إلى الموت، كلما كانت حياتهم أطول وأكثر صحة".